L’heure du titre a sonné pour les Acrenoises

En P1, pas de match pour Mouscron ! Par contre, Herseaux recevra La Louvière avec l’objectif premier de gagner, ce qui ne sera pas simple, et avec l’objectif second de donner un coup de main au Pays Vert qui s’approchera un peu plus du titre en cas de faux pas des Louviéroises et d’une victoire de sa part face à Morlanwelz. La RUSH joue à 15h et Ath à 16 h.