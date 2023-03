Les titres de P2 hommes et dames en jeu

Les statistiques impressionnantes qu’il compile cette saison ne lui font pas perdre la tête: "J’ai surtout la chance de jouir d’une grande confiance de mon coach et mes partenaires. Encore à Flénu, j’ai été copieusement servi par mes coéquipiers pour planter quelques tirs à distance et aussi provoquer des fautes à l’intérieur pour inscrire des paniers avec bonus. Marquer ne suffit pas pour gagner un match, il faut aussi défendre. Nos résultats sont avant tout le fruit d’un gros travail collectif. Nos supporters, que l’on s’attend à voir très nombreux pour nous soutenir ce soir, vont également jouer un grand rôle. Je me réjouis de disputer ce top match dans une ambiance des grands soirs."

Dans les rangs visiteurs, on n’imaginait pas en début de saison se retrouver dans la peau de l’outsider à cinq journées de la fin. Et l’on rejette volontiers la pression dans le camp enghiennois… Ce n’est pas Ibou Chantry qui va nous contredire. "Terminer à la deuxième place serait déjà une sacrée performance quand on voit d’où l’on vient… N’oublions pas qu’on a démarré avec un nouveau coach et pour moitié de nouvelles têtes dans l’équipe, avec des renforts de l’équipe B qui ont justifié leur promotion. Un éventuel test-match pour la montée, sachant qu’on doit encore jouer la Frat et Stambruges avant fin avril, ce serait déjà plus que pas mal. Mais je mentirais en affirmant qu’on ne pense pas au titre. Personnellement, en seniors, je n’en ai encore jamais fêté, alors le faire dès cette année avec Templeuve, ce serait génial. Mais un match à la fois." Les deux équipes auraient fière allure en P1, sachant que Flo Boudry devrait débarquer à Enghien, tandis qu’Anax Semet et Guillaume Payen ont déjà signé à l’Essor.

Enfin chez les dames, le sacre de Leuze ne fait aucun doute, mais un succès ce soir chez le dauphin dottignien permettrait aux Leuzoises de le fêter plus vite, en reléguant la JS à quatre longueurs (+ average) avec sept matches à jouer.