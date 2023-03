La belle mécanique lessinoise s’est enrayée

Dernières nouvelles…

En honneur, les deux dernières journées n’ont changé en rien le classement même si le duel entre les voisins du PC Lutosa et du Tournai PC à Vezon a donné des sueurs froides au capitaine tournaisien Alex Werquin et au président du club, Steve Debacker. "Il fallait battre les Leuzois pour conserver notre avance de deux points avant le déplacement chez les seconds de Monceau et jouer sans inquiétude." Les joueurs leuzois de Max Bangels accrochent les Tournaisiens sur leurs pistes et montent à 3-3. Ce sera encore 4-4 avant que les locaux ne s’imposent 5-4. Avant la dernière rencontre, Tournai est déjà champion de la série honneur avec accès aux barrages qui ouvrent les portes de la fédérale. "À Monceau, on est à 3-3. Puis on mène 4-3, mais on perd les deux derniers matches et c’est 4-5."

Et Lutosa terminait la saison comme il l’avait commencée, contre Thuillies. On monte à 2-1, 4-2, 6-3 sur un hat trick de Loridant, Garbin et Kerremans. En sous-effectifs, Ath n’a pas joué la dernière rencontre à La Botte, mais les Géants conservent la quatrième place devant Thuillies pour une toute petite partie en plus sur… 180 jouées ! Ce samedi, Tournai devait affronter Blegny, Durbuy, La Moisson de Liège et Caramboul pour désigner quatre montants au niveau fédéral. Mais jeudi, on a appris qu’un forfait permettait à ces cinq équipes d’aller d’office en fédérale 1.