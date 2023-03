Jour de fête au Tournai PC qui multiplie les montées

Dans l’autre série, Lutosa 1 inscrit 3-0, 5-1, 7-2 face à Mons 7 et finit ainsi troisième derrière Mons 8 et Elouges 4. La deux de Tournai bat Lutosa 3 à 8-1 et se classe quatrième. Tournai 5 a perdu 1-8 à Tertre 4 et Lessines 7 marque 8-1 à Ath 3. En P2, Tournai 3 est tout de suite à 6-0, puis 6-3 à Elouges 2 et conserve sa première place. Devant Tournai 1, victime d’un lourd revers à 1-2, 2-4 et 2-7 chez les Cayoteux 4 qui prennent la troisième place du podium. À Ath 4, Lessines 2 s’est laissé surprendre par des Géants qui terminent bien la saison. Le score est de 5 à 4 pour les locaux malgré une moyenne de +15 points au profit des Lessinois.

En P1, les Lessinois 1 se sont déplacés à Ath 1 et ils se sont imposés 2-1, 4-2 et 6-3. Les Lessinois 3 étaient eux à Mons 4 et "montent à 2-1, temporisent à 3-3 et finissent 5-4 dans une super ambiance". Deux résultats qui ne changent rien au classement général avec Lessines 1 en tête devant Lessinois 3. Ath 1 reste en quatrième position derrière Mons 4.

Les finales hennuyères entre les vainqueurs de l’est et de l’ouest se joueront le 8 avril à 13 h 30 dans le boulodrome du RPC Carolos à Lodelinsart. Lessines 1 y rencontrera Châtelet pour le titre en P1. Tournai 3 sera face à Marcinelle 4 en P2. Les P3 entameront des demi-finales à 9 h, avec, pour la zone ouest, Lessines 5 contre Mons 8 et, pour l’est, Châtelet 2 face aux Marsupilamis 2. À 13 h 30, les vainqueurs se disputeront le titre de meilleur hennuyer et les perdants joueront la consolante.