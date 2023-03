Young Cup: combien de finalistes parmi nos survivants ?

Ce week-end, on joue les demi-finales de la Coupe du Hainaut des jeunes. La Wapi reste bien représentée dans cette compétition si spéciale, créant une jolie émulation au sein des clubs toujours en lice. C’est dans le Tournaisis qu’il faut s’arrêter pour découvrir les équipes qui aspirent à empocher une nouvelle victoire pour s’emparer d’un ticket de finaliste. En U11, c’est Templeuve qui est à la fête jusqu’ici ! Les petits gars de la Providence le resteront-ils après leur déplacement à Tertre de ce samedi à 10 h ? En U10 et en U12, on fait quelques kilomètres pour filer au stade Luc Varenne pour soutenir les Sang et Or qui, malheureusement, presteront à l’extérieur lors de ce week-end. Les U10 devront se qualifier à Ransart et ça se passera samedi à 10 h 30 ! Les U12 devront le faire à Hensies dimanche à 10 h. Dans cette même catégorie, c’est aussi l’heure à laquelle les Mouscronnois de la Squadra accueilleront Farciennes pour briguer le statut de finalistes.