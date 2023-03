P1: Belœil sera coaché par Jérémy Descarpentries

Après sa qualification en coupe, Péruwelz a droit à une répétition générale pour le prochain tour final qui ne devrait plus lui échapper. En recevant Flénu classé juste au-dessus de lui, il peut consolider un peu plus les fondations d’un moral déjà placé au zénith. "On a déjà pris l’ascendant psychologique sur Molenbaix en le battant ici et en l’éliminant de la coupe. On rêve de faire de même avec Flénu avant les prolongations de mai", analyse Emmanuel Debliqui, le CQ.