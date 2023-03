Le chef athois veut servir la même recette

Un onze à modifier

Des éléments à retrouver lors du déplacement de ce dimanche à Tamines ! "Si on ressert la même recette, je ne vois pas pour quelle raison on n’obtiendrait pas un résultat similaire. Maintenant, on devra une nouvelle fois composer avec un effectif qui perd en stabilité, Leleux et Di Sciacca étant tous deux suspendus, Vandeville s’étant blessé rapidement face à Jodoigne la semaine dernière. Pour Jo Eckhaut (NDLR: qui a resigné, comme le gardien Charlo) , ça n’ira pas non plus ! Il y a plein de choses qui se bousculent encore et qui nous font chier (sic) mais ça va aller, on trouvera des solutions pour présenter un onze de base de qualité. Pour nous y aider, on récupère Mangunza, Paternotte et Selman. On va trouver des solutions, ça va le faire !"

Neuvième au général, Tamines n’en reste pas moins une équipe qui a le vent en poupe. Elle partage ainsi la tête de la troisième tranche en compagnie de Mons. Elle vient également de s’imposer du côté de Saint-Symphorien. "Par rapport au match aller, il n’y a plus que cinq joueurs, explique David Bourlard. C’est un club qui a changé de politique avec un nouveau manager. Vu sa place à la tranche, on sait à quoi s’en tenir. On peut difficilement se référer au 2-2 arraché en novembre alors que l’on était mené de deux buts et réduit à dix."

"On est cohérent"

Vu les duels Onhaye-Tournai et Manage-Aische, un succès athois constituerait automatiquement une bonne affaire dans la course au tour final où les quatre prétendants au dernier ticket se tiennent en un point. "C’est bien, se contente de constater le coach. On prend match par match. Il en reste cinq, on va essayer d’en gagner le plus possible. Il y en a des sympas qui arrivent avec Tamines, Manage et Mons. La fin de saison s’annonce haletante, et à nous de faire en sorte qu’elle le soit réellement jusqu’au bout !"

Quant au groupe repris pour dimanche: Charlo, Nzuzi, Romont, El Araïchi, Mangunza, Bonnier, Hospied, Mundine, Vallera, Herbecq, Selman, Leleu, Dupont, Sluys et Vandenborre. Les jeunes sont confirmés ! "On est cohérent avec le projet sportif qu’on veut mettre en place avec nos jeunes. On appelle ça horizon 2026 !"