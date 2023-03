La Belgique revient au Mondial de Jeux de paume: "On vise le plus haut possible"

Pierre, la première question est assez simple. Comment se sent-on quand le Mondial réalise enfin son retour ?

C’est bien de pouvoir repartir sur une compétition officielle après des reports à cause du Covid surtout. On avait conservé quelques entraînements mais c’était plus compliqué au niveau de la motivation. Car il n’y avait pas de but. Les joueurs se concentraient forcément plus sur leur club respectif. Ici, on a tout de suite ressenti un engouement. Ils sont au taquet pour se préparer au mieux. Ils ont soif de représenter leur nation !

Votre travail n’a pas été de tout repos on imagine quand il a fallu poser les 11 noms…

C’était encore plus difficile cette année car tous les joueurs étaient chauds. Depuis quelques années, on est parti sur une sélection plus large pour voir le plus de joueurs possible et les intégrer. Certains ne savaient pas se libérer ou étaient blessés de longue date, cela a donc permis de travailler rapidement avec un groupe de 15-16 joueurs. Il s’est rapidement très bien formé. Le plus dur, cela a été de ramener cela à onze noms comme le permet le règlement. Car tout le monde méritait d’être présent. Il a fallu faire de choix en ne regardant pas que par le prisme de la balle pelote. Il fallait avoir un noyau aux qualités diverses car on va concourir dans plusieurs disciplines. Il faut aussi viser la complémentarité. Cela ne servait à rien d’avoir les sept meilleurs fonciers de Belgique, par exemple.

Dans votre sélection, on retrouve un joli mixte d’expérience et de jeunesse.

C’est important dans tous les sports. On veut intégrer les jeunes qui le méritent. Mais on a aussi une colonne vertébrale qui fait ses preuves depuis quelques années. On a besoin de l’expérience des anciens. Surtout dans un Mondial qui reste une compétition fatigante. Ils seront importants pour pousser chacun à profiter de tous les moments de repos qui se présenteront et pour conseiller les jeunes. C’est comme cela qu’ils grandiront plus vite.

Il y a pas mal de joueurs originaires de Wallonie picarde dans votre sélection. Comment l’expliquez-vous ?

C’est une conséquence du jeu de balle actuel. L’une des locomotives est Thieulain. Il y a aussi de très bons clubs formateurs (NDLR: on pense à Tourpes qui place Loïc Clément et ses deux anciens, Maxime Daubechies et Adrien Roger).

On voit aussi plusieurs joueurs des mêmes clubs.

C’est aussi une conséquence du jeu de balle actuel. Les meilleurs joueurs sont regroupés dans les meilleurs clubs. Mais cela ne nous a pas empêchés d’aller en chercher ailleurs également.

Quelles seront les ambitions belges en Espagne ?

Comme dans chaque tournoi, on veut aller le plus loin possible. Le niveau de la concurrence s’améliore année après année. Cela nous pousse à en faire de même. Cela se joue souvent sur des détails. Mais on reste des compétiteurs. On veut donc aller le plus loin possible dans chaque discipline. Quand on prend part à quelque chose, c’est pour viser l’or.

Un championnat fin mars-début avril, ce n’est pas spécialement l’idéal. Comment s’adapte-t-on ?

C’est clairement un désavantage. D’habitude, cela se passe en pleine saison ou juste après. Les joueurs sont donc dans le rythme. Ici, avec les conditions atmosphériques, on a eu peu l’occasion de s’entraîner en extérieur. On a été obligé de s’entraîner en salle. Mais on n’a pas le choix. On doit s’adapter. Et la motivation des joueurs fera la différence.

