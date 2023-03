Estu Tournai: une nouvelle victoire et la messe sera déjà dite

En gagnant à Kraainem en guise d’apéro et à Gand à l’heure de l’entrée froide, l’Estudiantes s’est bien mis en appétit au point d’en regretter la trêve qui a suivi les deux premières journées des play-down mais qui s’explique par un rassemblement de notre équipe nationale. Avec ses deux victoires en déplacement, Tournai a marqué les esprits… et son territoire. Son coach Romain Poix poursuivait plusieurs objectifs à l’entame de cette seconde partie de championnat: assurer vite le maintien, gagner ces play-down, rester invaincu si possible et offrir du beau handball. Ils restent tous réalisables ! Bien prester, l’Estu l’a ainsi fait aussi bien à Kraainem qu’à Gand, d’où on ne revient pas avec un succès si on bâcle sa façon de jouer. Grâce à ses deux victoires, le maintien en N1 est à portée de main. Il peut déjà être assuré dès ce samedi soir avec la réception de Merksem, le dernier du classement provisoire. L’Estu compte sept points et l’Olse cinq de moins, de sorte qu’en cas de succès, le premier cité compterait un avantage de plus sept avec plus que trois rencontres à disputer: la messe serait dite ! Il resterait alors aux équipiers de Merlin Rosier à rester invaincus lors de la phase retour de la compétition… Tout en continuant à régaler en termes de jeu produit. Rien d’irréalisable !