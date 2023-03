Séries de P4: Enghien B reçoit son dauphin pour s’assurer du titre

Taintignies maître de son destin

En P4B, les protégés de Sandy Lechantre ont perdu des points précieux qui ont permis à Anvaing B de revenir dans la course au titre. On se souvient notamment des deux résultats nuls contre Anvaing B et Brunehaut mais aussi la défaite à domicile face à Havinnes B. Une perte de vitesse qui n’inquiète cependant pas le principal intéressé. "Le petit break du week-end passé a fait du bien car il était temps de souffler un peu. Puis, il fallait un peu casser cette spirale négative. On a usé nos jokers mais on a toujours notre sort en main avec un goal-average favorable par rapport à Anvaing. On s’est remobilisé pour jouer les cinq derniers matchs au complet car j’ai pu compter sur le retour de tout le monde."

Avec la visite de Barry-Carrières dimanche, Taintignies devrait à nouveau se retrouver sur les bons rails. "On joue Barry, Béclers B et Rongy B, trois équipes abordables où il faudra absolument faire le plein. Anvaing B aura un calendrier plus compliqué avec Wiers B, Thumaide B et Houtaing. L’on verra d’ici trois semaines où on en sera ! En tous les cas, nous sommes prêts pour le sprint final", conclut l’entraîneur de Taintignies qui connaît bien la pression qu’engendre une course au titre pour l’avoir connue à plusieurs reprises durant sa carrière de joueur.

Wiers B défie le coleader

Un cran plus bas, et toujours en série B, Wiers B réalise une magnifique saison. Quasiment assurés de jouer les prolongations de la phase classique, les hommes de Frank Castelain joueront sans trop de pression face à Anvaing B. À l’aller, les deux équipes s’étaient quittées dos à dos. "Ce résultat doit donner confiance. C’était un match engagé joué dans des conditions difficiles avec le vent et la pluie. La pression sera davantage du côté d’Anvaing qui devra absolument l’emporter pour maintenir ses chances de titre. De notre côté, on est quasiment assuré de disputer le tour final. Ce sera donc l’occasion de bien le préparer face à une bonne équipe. Tout résultat positif sera du bonus pour nous. On va jouer le coup à fond car, à part Houtaing, on n’a pas gagné de top match. C’est quelque chose qui me tient à cœur pour montrer qu’on mérite notre belle quatrième place actuelle au classement."