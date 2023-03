P2A: dimanche pas décisif mais très indicatif

Revanche, il y en aura aussi à Obigies battu 2-1 en novembre par Estaimbourg. Victoire importante aussi en vue des prolongations côté local. "La dernière journée a été mauvaise pour les équipes du haut de classement, elles voudront toutes les trois points, on ne fait pas exception à la règle, concède Fabien Delbeeke. C’est très serré pour le tour final, il faudra perdre le moins de points pour y être. À l’aller, on avait offert les goals ; pas question de refaire ça !"

Avec un effectif qui se réduit: "Marlière – même s’il a repris l’entraînement – Bachely, Baudry, Lefevre et Grammens sont blessés, Samyn suspendu, alors que Pierquin sera retenu en famille. On mange notre pain noir à un moment crucial mais il faudra faire avec." Pour les bonnes nouvelles, on note les arrivées de Minet, Theunis (Ere) et Spreux l’an prochain.

Les Tanneurs par contre sont déjà qualifiés pour les prolongations et peuvent encore viser plus haut: "Personne n’a jamais profité d’un faux pas de Néchin, ça sera compliqué mais tant que mathématiquement ça reste possible, on va jouer le coup à fond comme on le fait en coupe, souligne un Corentin Douterlungne ravi de ne pas avoir connu de trêve. Après Ere, on a enchaîné par une victoire et le derby qui s’annonce est idéal à l’image des autres finales qui restent à jouer. Notre gros avantage, c’est qu’on peut jouer sans pression. On essaiera d’être plus performants à la finition."

Seul un meilleur goal-average permet à Herseaux d’occuper la quatrième place par rapport à Enghien qui viendra à la rue de Lassus pour jouer à saute-mouton après avoir gagné à l’aller: "Un mot d’ordre: gagner les cinq matches qui restent sans regarder les autres, ce n’est qu’après qu’on fera le bilan mais il y a un bon coup à jouer, concède Matthew Verhaeren. On aurait à la limite bien voulu jouer dimanche passé vu notre bonne dynamique actuelle. On a trouvé les bons ingrédients et notre rythme de croisière. Notre programme de fin de saison apparaît facile mais seulement sur le papier quand je me remémore le match difficile contre la Montkainoise. À la limite, c’est peut-être plus facile de jouer les gros morceaux. On est assez sereins, le foot se joue sur des détails et pour l’instant, le ballon choisit plutôt le bon côté du piquet. Si on veut continuer à être une équipe respectée et respectable de la série, être au tour final serait très positif mais de toute façon, la saison aura été belle."

Côté herseautois, Julien Deconinck espère renforcer sa présence dans le Top 5. "La petite semaine a fait du bien pour souffler avant le sprint final et après une défaite à l’Union qui a surpris beaucoup de monde mais je n’avais rien à reprocher à mes joueurs. Le week-end est important pour le tour final mais pas décisif. C’est sur la longueur que ça se jouera. Enghien est certainement l’équipe la plus régulière depuis des semaines, on va tout même si le menu est corsé."

Juste derrière les six premiers, deux clubs n’ont pas dit leur dernier mot pour le tour final, Templeuve reçoit la REAL B et Anvaing, Wiers. Finalement, le seul match sans rai enjeu verra Ere recevoir Hensies.