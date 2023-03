N3C: Brunehaut a deux derbies à remporter

Hasard du calendrier, ces victoires, le MFC devra les décrocher en derby ! En huit jours de temps, les Noir et Jaune se mesureront à Leuze et Frasnes afin de garder l’avantage qu’ils possèdent actuellement au classement général sur les Eagles Brussels. Un petit point à préserver, chose qui ne devrait pas être difficile ce vendredi soir avec le déplacement au Bon Air leuzois qui est en souffrance depuis la reprise en janvier. Plus beaucoup de choses ne fonctionnent chez les Orange et Bleu qui ont dégringolé au classement ! L’on voit ainsi mal les hommes de Fred Duponcheel ne pas revenir de la LeuzArena (le coup d’envoi à 20 h 15) avec l’intégralité de l’enjeu.

Le vendredi 31, il sera l’heure de conclure. À domicile cette fois et face à la belle surprise de la seconde partie de saison. Des Olympic Boys de Frasnes qui voudront se maintenir à la troisième place: une tout autre paire de manches !