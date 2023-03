Meslin est au top avec son duel au sommet en P3B, Luingne B veut devenir plus régulier en P3A

Le coach meslinois espère que les contretemps extra-sportifs n’auront pas d’incidence sur la prestation de ce dimanche: "L’équipe tourne bien malgré le manque de joueurs qui, régulièrement, nous pousse à puiser au sein du noyau B. Pour l’heure, on garde tout le monde en alerte en pensant aux prochaines échéances. Gagner la tranche n’est pas forcément une priorité mais on veut arriver en forme au tour final avant de penser à la saison prochaine. Une grande partie du noyau a resigné. On veut étoffer le groupe en qualité et en quantité pour être au moins aussi compétitif que cette année."

Série 3A: Luingne B ne veut plus perdre

En série A, l’équipe B de Luingne souffle le chaud et le froid dans cette troisième tranche mais reste très motivée à l’idée d’aller chercher la cinquième place qui lui permettrait sans doute de disputer le tour final. Pour Thomas Lamblin, il y a toujours un très beau coup à jouer à condition de prendre le dessus ce week-end sur Velaines: "On se méfie car ce prochain adversaire ne pointe qu’à deux longueurs au classement alors que Béclers, le cinquième, compte six points d’avance. Avec le groupe, nous espérons finir la saison sans connaître la moindre défaite. Si le calendrier nous semble relativement abordable, on sait que l’on rencontrera Béclers lors de l’ultime journée et on souhaite qu’il y ait encore un enjeu lors de cette finale."

Après avoir pris le meilleur sur Péruwelz B, Luingne restait sur une sortie plus mitigée avec le point du nul décroché à Thumaide. "C’était logique sur l’ensemble de la partie mais nous ne réussissons décidément pas toujours bien lors des déplacements. On est heureusement en train de récupérer pas mal de blessés. Nous serons privés du seul Romain Delaby, suspendu dimanche, précise Thomas Lamblin qui pense aussi à la saison prochaine. Nous sommes toujours à la recherche d’un gardien qui dispose d’une bonne expérience de cette série mais aussi de quelques renforts d’expérience pour aider un effectif qui devrait globalement rester fidèle au club et intégrer quelques joueurs du noyau U19. Le club fait également le maximum pour que la P1 puisse se maintenir, histoire de motiver les jeunes qui rêvent de jouer parmi l’élite provinciale."

On retiendra aussi qu’Esplechin, qui accueille Rongy dimanche, n’a plus besoin que d’un petit point pour assurer le titre. La fête sera énorme si les troupes de Greg Beukenne parviennent à terminer le travail dès ce dimanche.