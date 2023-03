La meilleure saison de Max Lermusiaux (TT Don Bosco Tournai)

Déjà favori dans le championnat de l’AFTT série B, Max Lermusiaux avait remporté la médaille de bronze. Cette place sur le podium lui a valu une qualification au championnat de Belgique. "J’y suis allé sans conviction, sans réel objectif, mais je connaissais tous mes adversaires", raconte Max.

Ce n’est pas le manque d’objectif qui aurait cependant nuit à la motivation du membre de l’équipe A de Don Bosco. Max remporte la demi-finale 12-10 à la belle face à Christian Blondeau (B0), après être mené 6-10 dans le dernier set. Max s’inclinera ensuite en finale face à Tim Giltia et se classera ainsi deuxième série B de Belgique. "Je ne pensais même pas aller jusqu’en demi-finale. Malheureusement, le dernier joueur en face de moi, je l’avais déjà perdu. C’était un gros match, je le battrai peut-être la prochaine fois", positive le pongiste.

Vivement soutenu par son équipe

Pour ses coéquipiers, la progression de Max est sans équivoque : "il réalise sa meilleure saison!" répète chaque semaine Julien Renard, président du club, mais également membre de l’équipe A.

"Je pense qu’il a raison, reconnaît modestement Max, mais ce n’était pas attendu. Je viens seulement de monter d’un classement de B2 à B0. Je pense que c’est grâce à mon équipe si je performe autant cette année. On s’entend très bien, mes coéquipiers me motivent et on s’organise pour s’entraîner ensemble deux fois par semaine. Cela fait deux ans que nous sommes entrés dans cette dynamique qui porte ses fruits."

Il vise la Super!

Aujourd’hui, à quelques points de monter série A, Max rêve d’emmener son équipe en Super division. "On joue le tout pour le tout pour y arriver, et mes coéquipiers ont aussi envie pour moi d’atteindre cette division. Ce sera peut-être difficile de nous maintenir, mais ce serait une belle expérience (bien que certains y ont déjà goûté). Ça me motiverait encore davantage de jouer en Super car ce serait se lancer dans l’inconnu mais aussi jouer assurément contre un niveau plus fort encore ", imagine déjà le jeune joueur.

Pour obtenir un classement de série A, Max devra faire un carton plein lors de ses deux derniers matchs. "Ce ne sera pas facile, mais je vais essayer. Si pas, ce sera pour la saison prochaine!" Quant à la super, un sans faute sera également obligatoire pour pouvoir la toucher du doigt.