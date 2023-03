Brunehaut n'a rien pu faire pour sa dernière à domicile

Il est sans doute temps que ça se termine pour Brunehaut pour qui la fin de saison ressemble à un chemin de croix. Mercredi, c’est le leader qui se déplaçait au Brunehall avec sa grosse armada composée de six joueuses pros et de quelques jeunes très prometteuses. Pour les locales, il n’y avait pas grand-chose à espérer, d’autant plus que Lorine Gobert ne comptait que sur six joueuses. Lalie Dupont était retenue par les études alors que Ndoye et Diakhité s’ajoutaient à la liste des blessées, les nouvelles étant par ailleurs plutôt mauvaises pour Cindy Nowacki dont la blessure serait plus grave que prévu. C’est avec beaucoup de courage que les locales entamaient la partie, emmenées par une Louise Bellanger des grands soirs. "Ce n’est jamais évident de jouer à six mais nous avions à cœur de faire le maximum pour cette dernière à domicile. Vu les conditions particulières, j’ai été amenée à prendre un peu plus de responsabilités mais c’était insuffisant pour espérer créer l’exploit."

Malines jouait ainsi en mode Coupe d’Europe avec, notamment, une Lisa Berkani impressionnante au niveau de la distribution. Brunehaut s’incline finalement de près de 50 points après une prestation plus qu’honorable. Lorine Gobert semblait satisfaite de ce match livré par ses filles: "Je n’ai rien à leur reprocher car on a montré de très belles actions tout en ayant du mal à la finition. Il fallait éviter de nouvelles blessures car nous aurons besoin de toutes nos forces vives pour aller à Courtrai et Lummen. On a commencé la saison ensemble, on veut la terminer ensemble, et ça du mieux possible."

Alors que Delphine Blanc se dépêchait après la rencontre pour retourner au boulot, les autres joueuses évitaient de trop s’étaler sur leur avenir. Louise Bellanger évoquait la prochaine saison en laissant la possibilité de prolonger au club… si le feeling passe bien avec le nouveau coach Jean-François Anderlin, alors que Vibe Bevernage, qui retrouvera son ancien club samedi, devrait poursuivre sa carrière de l’autre côté de la frontière linguistique.