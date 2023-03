Boxe: Titre national en jeu pour deux amateurs et stage de renom au Full Boxing Leuze

Autre événement de marque dimanche dans la région. Le Full Boxing Leuze, club de kickboxing (pieds-poings) organise un stage relevé par la présence exceptionnelle de Lionel Picord, l’un des plus beaux palmarès de la discipline. Le huit fois champion du monde viendra dispenser ses conseils à la LeuzArena dimanche entre 15h et 18 h. "Il s’agit d’un événement exceptionnel pour la région, de plus Lionel ne donnera qu’un seul stage en Belgique avant d’attaquer une tournée de stages en France de Paris pour se terminer près de Montpellier. Lionel est encore en service à 45 ans, et il vient d’ailleurs de combattre ce vendredi à Dubaï, combat qu’il a remporté en boxe anglaise", détaille Ludovic Mauroy, responsable de la structure de la cité bonnetière.