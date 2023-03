24 heures de badminton pour la bonne cause à Lessines

Mais au bout de l’événement, il n’y a pas que les sets qu’on comptabilisera. On le fera aussi avec l’argent présent dans les caisses, car les 24 heures de badminton du BC Lessinois entrent dans le cadre d’un projet associatif et caritatif. "On en sera à notre quatrième édition. On a déjà récolté des fonds pour le Relais pour la Vie de Bruxelles et le Télévie, signale Laurence. Lors d’une de nos précédentes éditions, j’ai pu faire une rencontre qui m’a touchée. Celle de Marc Delarsille, dont le garçon Marius a dû mener un combat contre la leucémie. Cette année, on jouera en faveur du Relais pour la Vie de Tournai, via le Capitaine Marius." Du nom de ce courageux petit pirate qui, aidé de son ami crocodile Chimiotherapus et entouré de tous ses moussaillons, a combattu la maladie !

Dans les rangs lessinois, l’on aspire à faire une bonne recette ! "On sait que les gens qui viennent sont motivés. Il n’y a aucun doute là-dessus même si, chaque année, on peine à avoir des équipes qui s’engagent sur 24 heures. On en était à douze lors de la première édition, plus que sept l’an passé. Ici, c’est huit, essentiellement des clubs de la région (Leuze, Ath, Tournai, Frasnes), mais aussi de Bruxelles. Ce qui reste stressant, c’est qu’il faut énormément se bouger pour ameuter les troupes. Ce sont ainsi plus de 400 mails d’invitation qui sont expédiés !"

Mais au bout du compte, l’événement reste un succès et le sera encore une fois, on en est certain, dimanche sur le coup de 15h au moment de conclure. Et pour être au mieux, les Lessinois ne manqueront pas de recevoir joueurs et spectateurs – n’hésitez pas à y aller faire un tour ! – dans de parfaites conditions. Une restauration est ainsi prévue sur place: tartiflette et assiette de charcuterie le samedi en soirée ; vol-au-vent-frites le dimanche ; pour plus de facilités, les réservations sont souhaitées à bclessinois@gmail.com.

"Durant la nuit, un bar sera toujours ouvert et une ambiance avec DJ sera assurée, note la présidente d’un club qui se porte bien. En se basant sur notre esprit familial ! Souvent, ce sont les enfants qui commencent, puis les parents suivent. Parfois, d’autres membres de la famille aussi ! On est plus dans le badminton loisir mais parmi nos 70 membres, on en a qui aiment faire de la compétition."

Quant au dilemme d’organiser des 24 heures un week-end de changement d’heure: "De quel changement me parlez-vous ?, rigole Laurence. À Lessines, on ne changera l’heure que dimanche à 15 h, pas avant ! On fait bien un 24 heures et non un 23… La prochaine fois, on fera quand même cela au mois de janvier pour être sûr de ne pas être embêté."