Volley féminin: une logique respectée à tous les niveaux

Dans la même série, le VPC a dominé Rixensart, la lanterne rouge, sur un score de 3-0. "Au premier set, on a démarré à fond en agressant notre adversaire. On n’a donc jamais été inquiétés, se réjouit Emmanuel Hagnéré. Et dans les deux suivants, l’équipe, bien emmenée par Fanny Durand à la passe, a toujours fait preuve d’une grande sérénité pour revenir quand elle a été menée."

Même sans six joueuses…

Toujours dans la même série, succès aussi pour Lessines, pourtant diminuée par l’absence de pas moins de six joueuses ! "Evie Masure, qui a assuré la distribution à la place de Janet Gondry a bien tenu la baraqu e", se félicite Nicolas Rombaut. En P1, où le VPC, l’OTT et Basècles étaient bye, la deuxième formation du club lessinois s’est par contre inclinée à Mons en décevant son entraîneur (3-1) . "Oui, ça me laisse un goût de trop peu, confie Yves Lefebvre. C’est un très bon signal d’alarme pour les matches encore à jouer", ajoute ce dernier. Enfin, toujours en P1, défaite logique de Péruwelz à Farciennes (3-1).