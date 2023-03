Sports moteurs: course des Cötes et reprise de la Fun Cup au programme du week-end

Plusieurs rendez-vous permettront aux amateurs de sports moteurs de vivre leur passion. Dans la région, on aura le droit à la 35e édition de la course des Côtes, première épreuve du championnat FWB. Le rendez-vous est donné dimanche sur les pentes de Mont-Saint-Aubert. Plusieurs grands noms de la discipline sont annoncés pour cette épreuve qui a aussi la particularité d’avoir une catégorie "just for fun" pour les novices. Les premières montées sont prévues sur le coup de 8 h. Le public est bien sûr le bienvenu au pied du Mont où les voitures seront exposées et sur le parcours. L’ASA Tornacum rappelle juste d’être vigilant et de bien respecter les normes de sécurité.