Quasiment sauvé en P1, Moen va vivre une révolution de palais

Une nouvelle preuve en a été donnée dimanche. En s’imposant facilement contre Diksmuide samedi dernier (4-1), le KFC a quasiment assuré son maintien au sein de l’élite provincial. "Il faut toujours être vigilant à ce qui se passe au-dessus et au nombre de descendants possibles. Mais je pense qu’on peut dire qu’on a acquis notre maintien. Toutefois, j’avais tablé sur dix victoires pour être totalement rassuré. On en est à neuf. On fera donc le maximum pour aller la chercher. Mais on a moins de pression. C’était important d’aller chercher ses trois unités manquantes avant des matchs couperets contre des équipes classées au-dessus de nous".

Cerise sur le gâteau, la victoire est tombée face à un favori pour le tour final. Et elle a été acquise avec la manière. "On peut parler de trois bons points. On a ouvert le score par Gaziano avant d’être égalisé sur l’une des premières actions adverses. Mais on a su piquer au bon moment pour plier la rencontre. On a marqué juste avant la pause et juste après. Ensuite, on a pu gérer la fin de partie ".

De nombreux départs

Alors que le club va encore jouer la finale de la Coupe (le 6 mai contre Blankenberge), les Flandriens peuvent se vanter d’une saison pleinement réussie. Une grande satisfaction mais aussi la fin d’un cycle pour un groupe qui a connu la montée en P2. En vue de l’année prochaine, on a le droit à une véritable révolution de palais. Sont déjà annoncés les départs de Gilles Garrevoet et Jimmy Leyder vers Zwevegem où le 2e retrouvera son frère Nathan, Olivier Vancoillie part à Machelen, Robin Ameye et Anthony Dos Santos à Bissegem alors que Quentin Samain et Arno Leman rejoignent Aalbeke. Dans l’autre sens, on pointe les arrivées de Sourdeau, Lefebre, Guenoune, De Moor, Beukenne, Carbonnelle et Declercq. "On part sur un nouveau cycle. Ce n’est pas plus mal pour un groupe qui a bien vécu et progressé ensemble. Je suis heureux de voir que tous les partants retrouvent un bon projet grâce à leurs performances chez nous. J’accueille pas mal de nouveaux jeunes et je suis certain qu’on travaillera bien ensemble", conclut le coach dont l’équipe affrontera Veurne samedi.