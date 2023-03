Pour son retour, Bertrand Mercier a frappé très fort

Un échelon plus bas, c’est le Kainois Bertrand Mercier qui s’est imposé pour son retour aux affaires après de longues années passées loin des terrains. Classé B-15 il y a une petite quinzaine d’années, le citoyen de Velaines avait par la suite rangé ses raquettes. "J’ai totalement arrêté le tennis pendant sept ans, avant de retaper la balle très occasionnellement sur Bruxelles. Ce n’est que l’an dernier, quand je suis revenu m’installer dans la région, que j’ai véritablement repris. Et les joueurs que je côtoyais lors de mon époque valloise ayant arrêté le tennis, je me suis retrouvé à Kain, où je connaissais quelques membres. J’étais alors redescendu B + 4/6 et j’ai de suite été intégré dans une équipe d’interclubs qui a remporté le titre régional. Je n’étais pas encore au top de ma forme, mais l’envie de jouer est vite revenue."

Enfin un peu de travail pour Mamie Josette !

Surnommé La Mule au sein de son équipe, pour sa puissance plus que pour son entêtement, Bertrand était presque impossible à contrer la semaine dernière dans la salle kainoise. Sur les quatre premières rencontres, dont un forfait, le jeune trentenaire n’a laissé que neuf jeux en route. En finale, contre Pierre Wasseuil, un jeune joueur de Renaix, Bertrand a connu un peu plus de difficultés ! "J’ai perdu le premier set. Mon adversaire retournait très bien et je n’ai pas l’habitude qu’autant de mes services reviennent. Mais j’ai su trouver la clé pour m’imposer." Et se souvenir de cette manière aux bons souvenirs de tout notre tennis régional. "C’est ma grand-mère Josette qui va être contente ! Elle tient un recueil de coupures de presse relatant mes “exploits”, mais voilà bien longtemps qu’elle ne pouvait plus rien y ajouter…", sourit Bertrand.

On est même venu jouer en train ou… plâtré

Un tournoi de tennis, c’est aussi une flopée d’anecdotes. On épinglera ainsi le périple d’El Mehdi Aarif, venu d’Anvers en train pour disputer le premier tour du messieurs 3, perdu face à Arnaud Pihet.

Ou encore le courage de Mathis Collin qui est venu disputer la finale du cinquième tableau chez les messieurs avec un plâtre au "mauvais" bras mais quand même. La preuve que chez certains, l’amour du tennis n’a décidément pas la moindre limite.