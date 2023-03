Matthieu Delbauf sur le podium, Mattéo Van de Kerchove doit améliorer ses chronos

La première manche du championnat IAME Series Benelux n’a pas échappé à la règle: la catégorie des X30 senior était la plus fournie sur le circuit des Fagnes. Ils étaient une nouvelle fois une bonne centaine à se battre pour une place en Finale A, rassemblant les 36 meilleurs du week-end. Mattéo Van de Kerchove était l’un des prétendants. Mais il savait que la concurrence serait rude. Pour espérer quelque chose, le jeune pilote n’avait pas le choix: il devait réussir de gros chronos lors des qualifications pour sortir de la masse. Mais l’adolescent a éprouvé des grosses difficultés. "Personne n’est vraiment parti dans mon groupe. Je me suis retrouvé dans un groupe compact avec des pilotes moins rapides. Je ne suis pas arrivé à sortir un tour clair. Je termine seulement 29e de mon groupe". Dans les différentes manches, l’étudiant s’est battu. Mais la troisième lui sera fatale. "Dans le trafic, certains pilotes m’ont tassé sur la droite. Devait arriver ce qui arriva. L’un d’eux n’a pas freiné et m’a percuté, causant pas mal de dégâts à mon kart. J’ai été obligé d’abandonner". De belles 16e et 17e places dans les dernières manches ne seront pas suffisantes pour obtenir le Graal. "Je décide alors de ne pas prendre le départ de la finale B pour conserver mon matériel. Il faudra vraiment que j’améliore mes chronos pour me glisser avec les meilleurs pilotes car mes temps prouvent que je peux me battre avec eux".