Pour assurer son maintien, les Frasnois savaient ce qu’ils devaient faire: battre l’ASUB 3 dimanche dernier. Malheureusement, comme c’est trop souvent le cas depuis le début de l’année 2023, les Collinards ont été victimes de leur effectif (trop) réduit. D’autant qu’en face, les joueurs de Waterloo bénéficiaient du concours de certains gars venus de plus haut. "C’est une équipe qui veut se sauver comme nous. Elle a descendu quelques joueurs de leurs noyaux supérieurs, détaille Pierre Bouillez, blessé, qui avait pris le rôle de coach. Elle avait notamment leur numéro 13 qui a mis les trois quarts des points. C’est un mec qui vient de signer de Frameries pour la D1. Mais qui ne peut pas jouer à cet étage pour des raisons administratives. Il nous a fait très mal. Mais l’ASUB est autorisé à le faire. Nous, on est déforcé depuis un moment. On se bat avec les moyens du bord. On a eu quelques opportunités mais c’est compliqué".

La lourde défaite plonge les Fuschias dans les tréfonds du classement. Ils sont désormais à la place de barragiste, face au 2e de R2. "On a encore trois matchs pour en sortir. Ce sera compliqué car on va affronter le Standard qui va être champion, BW Est une grosse formation de la série et on termine par la lanterne rouge, Nivelles. On va jouer le coup à fond et voir où cela nous mène. Si malheureusement on devait descendre, ce ne sera pas un drame non plus. Le niveau est différent en R2 et les matchs moins fréquents mais cela peut être aussi pris comme une opportunité de faire monter nos jeunes et de leur donner plus de temps de jeu pour accélérer leur formation".

Rien n’est encore fait pour les Frasnois et l’espoir d’un maintien direct n’est pas vain. Cela passera notamment par un état d’esprit irréprochable. "Malgré les résultats compliqués, l’ambiance reste bonne. On a eu une belle 3e mi-temps festive dimanche. Ce qui me plaît aussi, c’est que tous les blessés étaient là pour nous soutenir contre l’ASUB".