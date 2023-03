Le basket 3X3, nouveau challenge du Wapiti Tournai

L’occasion aussi d’expliquer les spécificités du pôle de formation que représente le Wapiti, structure qui évolue avec des jeunes en double affiliation dans ses clubs partenaires. "Au-delà de la visibilité, on veut amener de la communication et de la pédagogie autour de notre projet. L’organisation de tels événements à Tournai permet de nous faire connaître."

Le Girls Got Game et le Boys Can Play promotionnent le basket sous sa forme 3 contre 3, encore méconnue du grand public en Belgique. François Agache est content de ramener les projecteurs sur cette pratique qu’il a apprivoisé depuis longtemps. "Le 3X3 existe de longue date et quand j’étais à Templeuve, on était l’un des premiers clubs à en pratiquer dans la région. C’est complémentaire avec le basket traditionnel. Les tournois peuvent donner l’envie de s’y essayer. La compétition n’empêche pas de découvrir ce sport de manière ludique."

L’évolution globale du Wapiti est rapide. Pour sa 1re saison, le club multiplie les démarches sur différents aspects du basket. La finalité n’est pas centrée sur des résultats sportifs ou financiers mais sur la formation. "Nous voulons augmenter le niveau de la formation dans la région en amenant des équipes de jeunes en Régionale. Les joueuses peuvent continuer à s’exprimer dans leurs clubs tout en augmentant leur niveau. Les clubs qui veulent nous rejoindre ne sont que bénéficiaires. Notre aventure doit avancer pas à pas. Pour l’an prochain, les équipes de filles sont déjà prolongées. La prochaine étape sera d’inclure les U14 garçons."

Après le contact avec l’AWBB, le Wapiti, en collaboration avec le TEF Kain et l’Essor Templeuve, a trouvé des dates aux calendriers chargés. Le Boys Can Play se déroulera le 9 avril au Hall des Sports de Tournai et le Girls Got Game le suivra le 18 mai au Vert Lion de Kain. Des séances ouvertes de draft seront disponibles dans les différentes catégories de jeunes dans le courant du mois d’avril et le Wapi Tournament viendra clore la saison du club du 27 au 29 mai prochain.