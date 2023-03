Lalie Dupont, MVP à l’agenda bien chargé

Malgré cette performance, les U16 de Pont-de-Loup se sont inclinés sur le fil contre Liège Panthers (70-69). Lalie avait encore la défaite en travers de la gorge au moment de l’évoquer. "C’est un revers frustrant car on a essayé de tout donner mais on n’a pas bien géré les 20 dernières secondes. Je jouais la finale pour la gagner et j’y pensais encore en ce début de semaine. Je voulais vraiment remporter cette Coupe, mais cela fait partie du jeu."

Comme souvent, Lalie n’a pas eu beaucoup de temps pour souffler au cours de son week-end. La veille, elle était sur le parquet brunehaltois pour affronter Charleroi dans un affrontement important pour le groupe de Lorine Gobert. Là aussi, la perte du match n’enlève en rien les qualités individuelles qu’a pu démontrer la plus précoce des Lionnes. Elle a en effet reçu du temps de jeu après avoir convaincu définitivement le club du Brunehall de ses qualités ces dernières semaines. Lors d’une opposition contre les célèbres Castors Braine, la benjamine du groupe a su agrémenter son compteur de dix points. "En semaine, je suis loin de Brunehaut mais je profite de la moindre occasion, notamment durant les vacances, pour m’entraîner avec mes coéquipières. J’ai leur confiance. Dès que je reçois du temps de jeu de la part de Lorine, je donne le meilleur de moi sans me prendre la tête."

"Garder la tête haute"

Lalie essaye d’afficher cette mentalité déterminée à chaque fois qu’elle tâte la balle orange. Son emploi du temps est rempli par le basket. Les entraînements quotidiens du côté de Jambes constituent le meilleur moyen de progresser afin de concrétiser son talent lors des matches qu’elle a l’occasion de disputer à travers la Belgique avec les jeunes de Pont-de-Loup ou les premières du BBB. D’ailleurs, l’adolescente compte bien garder ce rythme-là aussi longtemps que nécessaire pour atteindre le plus haut niveau possible dans son sport de prédilection. "L’an prochain, je resterai au centre de formation pour voir quel est le meilleur choix à faire au niveau des clubs. Si je peux garder la triple affiliation, alors je le ferai."

Avec autant d’investissement personnel, la série de défaites en cours à Brunehaut n’est pas facile à gérer, mais Lalie est déjà en mesure de l’envisager avec maturité malgré son âge. "Les courtes défaites mettent un coup au moral mais il ne faut pas oublier que c’est la première saison en D1. Il faut garder la tête haute." Et cet adage sera d’autant plus vrai lors de la venue de Malines ce soir.