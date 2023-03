Akos Biro à Mouscron: l’exigence franco-hongroise

Akos, qu’est-ce qui vous aura poussé à accepter la proposition de Mouscron ?

Le statut du club ! Je suis en France depuis 2005, dans le Nord notamment, et j’ai donc pu découvrir le RDM quand on avait l’occasion de disputer des matches de préparation. J’ai pu constater la progression du club, de l’équipe. Je connais aussi le travail réalisé par Anthony (NDLR: avec qui il a joué une saison à Tourcoing). Je sais qu’on peut très bien fonctionner ensemble. Et puis, je crois que si Mouscron change de coach, c’est qu’il a besoin d’un renouveau. Je me dis que je peux lui apporter !

On parle de vous comme d’un coach qui a des exigences…

Je sais ce que je veux ! Je suis maximaliste (sic), je suis professionnel dans tout ce que je fais. Je serai toujours à la recherche du meilleur résultat possible. Je connais la place de Mouscron dans le polo belge. Un club qui mène la danse, et on le voit encore cette saison. L’an prochain, je viens pour remplir au moins les mêmes objectifs: le championnat et la Coupe de Belgique !

On connaît aussi la volonté du club de rejouer une coupe d’Europe. La perspective que cela puisse arriver dès la saison prochaine vous a-t-elle convaincu ?

Ça a joué car être présent sur la scène européenne est une belle vitrine (NDLR: s’il remporte un trophée cette saison et s’il trouve le budget nécessaire, le club peut prétendre à une place en Challenge Cup, la troisième compétition européenne après la Ligue des Champions et la LEN Cup). C’est une belle occasion de voir autre chose pour tout le groupe des joueurs.

Le polo fait partie de la culture hongroise et est plus développé du côté de la France. Dès lors, n’avez pas peur d’être déçu par le niveau général belge ?

J’entraîne Harnes en N1 française (NDLR: deuxième niveau national), division où le RDM jouerait le Top 3, sans souci ! Ok, je ne connais pas sur le bout des doigts le championnat belge mais ce qui importe, c’est le niveau de Mouscron et son projet d’avenir ! Oui, la France est en avance mais ce qui est inquiétant là-bas, c’est la façon dont elle néglige un peu la formation des jeunes. Ici, on m’a parlé d’une académie de polo via un sport-études pour former ses propres joueurs, avec la collaboration de Gabriel Gallovich. Une perspective très plaisante !

Que vous inspire le fait de prendre le relais de ce dernier qui a multiplié les trophées en 14 années de coaching au club ?

Du respect ! J’ai joué 11 saisons à Douai, ce qui est déjà énorme. Entraîner la même équipe pendant 14 ans, c’est fou, unique ! Mais le groupe a sans doute besoin d’une nouvelle dynamique pour sortir de sa zone de confort.

Connaissez-vous les joueurs ?

Ceux qui ont joué à Douai: Hiliane Zaoui, Tom Lepoint, Clément Croquet ! Les autres aussi, un peu moins, pour les avoir affrontés de temps en temps. Je connais leur valeur.

Sur quoi allez-vous insister ?

Je comprends la situation du polo en Belgique. On n’est pas dans le professionnalisme, on n’est pas à du 9 à 10 entraînements par semaine comme en Hongrie, on n’est même pas à du 5 à 6 séances comme en N1 française. Ils bossent tous, ne pourront pas toujours être à 100% sur le plan physique. Mais je veux juste sentir qu’ils soient, malgré tout, investis à 100% dans leur tête. C’est ce que je veux de leur part !