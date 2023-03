A Hérinne, Victor Vico fut encore le plus fort

C’est la première fois – et sans doute pas la dernière – que Victor Vico écrit son nom au palmarès de l’épreuve. Il a tenu le 3’26 au kilomètre pour boucler les 11,700 km du parcours en 40’06. Jo Van Den brulle est rentré 1’41’’ plus tard (3.34/km), précédant Joost Dewaele d’1’33 (3.37). Jimmy Minet, l’homme qui court tous les jours depuis le début de l’année, a pris la quatrième place en 42’49, devançant Jean-Baptiste Vandeneede, de 35 secondes.

Vainqueur de l’épreuve en 2011, 2015 et 2016, Franky Hernould avait tourné en 3’17/km sur les 11,800 km de 2015 (38.43) ; ce qui constitue toujours le meilleur tempo tenu sur la course.

Chez les dames, après des succès en 2017, 2019 et 2022, Virginie Dujardin, Aînée 1, a été, sans surprise, la plus rapide bouclant la distance en 50.47, soit une moyenne au kilomètre de 4’20. C’est la quatrième fois qu’elle s’imposait à Hérinnes en se classant 47e. Suivie par deux "dames": Noémie Amorison, 79e et première "dame" en 53.30 (4.34). Ainsi que de son équipière athoise Francine Vagoethem, 88e en 54’ (4.37). Dans le top 5, on trouve encore: Bénédicte Ghislain, 95e en 54.27 et Ophélie Pierre, 98e en 54.50.

Chez les Aînées 2, Christine Vandekerkove a été la plus rapide, en 58’48 (5.02/km), devançant Véronique Jaupart, 1.02.47, et Caty Broutin, 1.03.13. Bernadette Delobelle s’est classée 285e en 1.07.14 et première A3, devant Brigitte Leconte, 319e en 1.10.59, et Marina Mahieu, 1.13.26. En Ainées 4, on a classé Marie-Jo Collie, 248e en 1.04.05, et Arlette Seclève, 380e.