Toujours ces satanées phases arrêtées pour la Real...

Mais les Camomilles ont prouvé une chose: ils ont de la ressource. Ils n’ont pas tendu l’autre joue après la gifle namuroise et ils ont bien réagi après l’ouverture du score adverse. "On sait qu’on a des capacités de réaction. La semaine passée, c’était une faute collective. On avait donc à cœur de se rattraper. Surtout à la maison. Car on veut être une grosse équipe sur notre synthétique en essayant d’être invaincu le plus souvent. C’est pourquoi il était important de ne pas perdre".

De l’individuel plutôt que de la zone ?

Finalement, le seul gros point négatif, c’était ce nouveau but encaissé sur phases arrêtées. C’est difficile de faire une comptabilité des plus précises. Mais on est certain que près de 50% des buts encaissés par les Acrenois sont venues de ce type d’actions. Cette fois, ils savaient que les coups de pied de Johan Sampaoli pouvaient amener du danger. Mais ils ont quand même été surpris quand leur ancien équipier a déposé un caviar sur la tête de Frisanco. "Ce n’est pas une excuse. Mais aujourd’hui, il nous manquait Vinny Mayélé et Raphaël Okitohambe qui sont importants sur ses phases par leur taille (NDLR: on peut aussi rajouter Jérémy Obin). Malgré tout, on sait que ce n’est notre gros point faible depuis le début de l’année. Nos adversaires le savent. On y travaille beaucoup en semaine. On inverse les rôles et les positions pour trouver des solutions. Peut-être que cela viendra par la fin du travail en zone. En prenant un marquage individuel, on sera peut-être moins attentistes et plus dans le duel".