Il faudrait désormais une catastrophe pour que Moen ne soit pas sauvé au sein de cette P1. Car les Flandriens ont fait le job fae à Diksmuide, un candidat avéré au top 5. Lancé en profondeur, Gaziano terminait facilement. "Puis on prend un but tombé de nulle part. Une belle reprise de volée alors qu’on dominait aisément", râle Greg Vandenbulcke. Mais ses troupes reprenaient rapidement l’avance grâce à Gaziano. Elles tuaient ensuite la rencontre à des moments-clés. "On marque juste avant la pause (NDLR: sur une tête surpuissante de Vanderzipe) e t juste à la sortie des vestiaires sur penalty (de Gaziano)". Il restait alors à contrôler pour aller chercher une 9e victoire. "Ce sont trois bons points qu’on voulait prendre au plus vite pour se rassurer. Le maintien devrait être dans la poche. Mais j’avais tablé sur dix victoires. Il nous en manque une".

Dottignies – Beveren-L. 2-0

Les échanges sont plutôt équilibrés et Beveren se crée quelques occases, dont un poteau. Après la pause, les leaders prennent le contrôle de la rencontre et privent les visiteurs de ballon. Peu après l’heure de jeu Mourmanne débloque la situation, imité quelques minutes plus tard par Cottenceau. Le match est plié et les Dottigniens n’ont plus qu’à gérer leur avance.

Comines – Staden 0-1

Staden n’était clairement pas venu pour faire le jeu. Procédant par longs ballons, les visiteurs font mouche dès le quart d’heure, lorsque Vangenechten envoie une belle frappe à la retourne dans les filets de Lenoble. Menés, les locaux ne parviendront jamais à égaliser, malgré une possession écrasante. "Il faut deux équipes pour jouer au foot, pestait M. Dejonckeere après la rencontre. C’est rageant de perdre de cette façon. Nous avons eu les opportunités, mais avons fait preuve de maladresse."

Dikkebus – Ploegsteert 5-1

Dikkebus ouvre le score dès la 6e, mais Attout égalise à la 20e. Juste avant la mi-temps, les locaux bénéficient d’un péno, mais Deparis stoppe l’envoi. L’homme en noir décide toutefois de le faire tirer à nouveau et Desmeytere ne se loupe plus. Rebelote à la 50e, lorsque Desmeytere expédie un nouveau penalty pour Dikkebus.

Les décisions arbitrales contestables s’enchaînent et les visiteurs perdent complètement le fil du match. Guilbert fera 5-1 en fin de rencontre. "Nous baissons trop vite les bras lorsque nous sommes menés, soufflait le T1 visiteur. Il nous reste cinq matches pour terminer le plus haut possible et préparer la saison prochaine."

Elverdinge – Houthem 4-4

Malgré la domination de Houthem, ce sont les locaux qui marquent deux fois en 20 minutes. Ferla et Maes Leroy remettent toutefois les équipes à égalité dix minutes plus tard.

Le même Ferla fait 2-3 dès la sortie des vestiaires. Sur leur lancée, les visiteurs se créent trois grosses occasions, mais ne concrétisent pas. Wydhooge en profitera pour faire 3-3 à l’heure. À cinq minutes du terme, Roelens pense donner la victoire aux siens, mais Lamoot sauvera un point bien mérité dans les arrêts de jeu. "Avant le match, nous aurions signé pour un point, expliquait T. Magry. Mais au vu du match, nous sommes un peu déçus car il y avait de la place pour ramener les trois points.".