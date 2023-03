P2B: festival offensif pour les Enghiennois

Un peu plus bas, Dottignies n’a pas trop souffert pour venir à bout d’Ellignies. "Sans Steven Normand, les visiteurs étaient déforcés. On a cependant mal commencé la partie avant de monter en puissance et prendre 15 points d’avance. Une belle réaction collective après la défaite contre Templeuve, d’autant que l’on n’était que huit sur le banc, les jeunes étant retenus en P3", expliquait Max Doutreligne.

Marvin Skrypczak reconnaissait, lui, que son équipe était trop déforcée: "On a fait jeu égal durant dix minutes en profitant de la maladresse locale mais dès que la roue a tourné pour les locaux, nos limites physiques ne nous ont plus permis de tenir le rythme. Même si on n’a plus rien à espérer, on prépare l’avenir avec l’envie de vite se remettre sérieusement au travail.

Roulez jeunesse à la JS !

Dans l’autre derby, Stambruges n’a pas trop souffert pour s’imposer contre Maffle. "On pouvait faire mieux car, dans la manière, ce n’était pas fameux en début de partie, commentait Olivier Detrain qui a resserré les boulons avant le deuxième quart. Avec une meilleure défense, on a mis les visiteurs en difficulté avant de faire tourner le banc et de donner du temps de jeu aux jeunes. Il faudra montrer un autre visage la semaine prochaine contre Dottignies."

David Lechêne retenait pour sa part pas mal de positif malgré la défaite: "On ne s’est pas mal débrouillé malgré l’absence de pivot et l’obligation de faire jouer des garçons à un poste inhabituel. On est ensuite tombé dans le jeu de Stambruges, multipliant les pertes de balle. On a bien limité la casse, malgré un manque de taille évident. C’est encourageant pour la suite !"

Pas d’exploit pour Leuze

Dans le bas de tableau, Leuze espérait signer un exploit face à Quaregnon. Il n’en fut hélas rien pour l’équipe qui sera désormais coachée par Christy Sauvage, Cyrille Finet se remettant de sa récente opération au genou. "On a réussi à rivaliser une mi-temps mais on s’est désorganisé après la pause face à la puissance de Quaregnon. Notre manque de collectif et nos limites physiques ont été difficiles à gérer et on a même baissé les bras dans le dernier quart. Même si on vit une saison compliquée, on ne peut pas se permettre de connaître de tels moments. On espère désormais finir la saison match par match et tenter d’aller chercher encore l’une ou l’autre victoire, histoire de quitter la série la tête haute", narrait Christy Sauvage.

En déplacement chez la lanterne rouge, la Fraternité n’a pas souffert pour s’offrir un autre succès précieux. Benjamin Verhelle aura apprécié la prestation de son équipe qui a survolé les débats: "La différence au classement s’est vite reflétée sur le terrain et j’ai pu faire tourner mon effectif en pensant aux prochaines échéances. En ayant appris cette semaine le départ de Maiga vers Estaimpuis, il faudra travailler pour reformer une équipe la saison prochaine mais pour l’heure, on espère toujours que les prochaines rencontres de Templeuve puissent offrir les résultats escomptés et nous permettent de retrouver la première place du classement."

L’Essor prêt pour le choc

Dimanche matin, Templeuve avait toutes les raisons de se méfier du match à Wasmuel. L’Essor a confirmé son rang à la plus grande joie de Benjamin Vanhoutte: "J’avais peur que le carnaval laisse des traces. Malgré les absences, le groupe a bien compris mon message de faire le travail très vite et a même livré l’une de ses meilleures copies. Tout le monde a contribué à cette victoire. On peut désormais penser au duel à Enghien l’esprit tranquille après nos dix victoires." Un sommet qui pourrait tout changer en vue du titre.