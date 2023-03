N3C: victoire au petit trot de Brunehaut

Profitant d’une formation visiteuse incomplète durant le premier quart d’heure, les Brunehautois prennent vite la direction du match pour s’envoler jusqu’à 3-0 par Batteur, Mezzina et Barros. Avec l’arrivée des pions manquants, Molenbeek équilibre ensuite les échanges sans pour cela parvenir à éviter l’aggravation du score de Mezzina. Au repos, le marquoir affiche 4-1. Sur le velours, les joueurs d’Aurélien Depretz gèrent la seconde période sans trop de difficultés, tout en donnant du temps de jeu à chacun. Les buts s’empilent et c’est finalement sur un score de 9-3 que se clôture cette soirée plutôt tranquille avec des transformations de Planque à deux reprises, Messina et Ahdach. "On a voulu profiter de ce début de match en supériorité numérique pour faire la différence. On a réussi à le faire même si souvent, on confondait vitesse et précipitation. En deuxième mi-temps, on a vraiment pris le dessus physiquement, ce qui nous a permis de prendre le large, tout en faisant tourner l’effectif."