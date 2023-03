N3C: quelle réussite pour Frasnes !

Pour cette rencontre à huis clos, les protégés de Gaby Ouanane ont entamé les débats sur un mode mineur. Malgré tout, ils ont assuré l’essentiel en menant 1-2 à la pause grâce à deux envois déviés dans leur propre but par des défenseurs locaux. Au retour des vestiaires, les Olympiens prennent le large par Delvaux, Ouchen et Paternotte avant que Cuesmes n’atténue la défaite en toute fin de match. Partie peu emballante qui permet malgré tout aux visiteurs de grimper sur la troisième marche du podium. "C’est vrai que jouer dans une salle vide, ce n’est pas motivant. Difficile de donner du rythme ! La rencontre ressemblait plutôt à un match de fin de saison. Cuesmes n’est pas facile à jouer, on est content de revenir avec trois points. Parfois, il faut savoir se contenter de cela." Prochain rendez-vous à la fin du mois pour ses joueurs qui se déplaceront chez le leader dans un sommet que tout le monde attend. "Sincèrement, on n’aura rien à perdre. Pour nous, ça ne changera pas grand-chose. On va donc aller à Brunehaut sans complexe. La pression sera sur ses épaules car il sera dans l’obligation de gagner s’il veut être champion. Cette partie devrait être une belle propagande pour le futsal régional."