N1: la Squadra sent le souffle de ses concurrents

Accrocheurs, ils se sont rapprochés par Morando avant de renverser la vapeur pour le retour au vestiaire grâce au doublé d’Adriano Greco. À la reprise, le rythme restait soutenu mais peu à peu, le match basculait en faveur des visiteurs qui flairaient la belle affaire. En dix minutes, le marquoir passait de 3-2 à 3-5... Tout était dit et ce n’était pas le dernier but inscrit par Morando en toute fin de match qui changera la donne.

Nico Greco: "Nous avons joué avec notre bonheur"

À la fin de la partie, le coach ne cachait pas sa déception: "Durant la seconde mi-temps, on n’a pas su mettre la même intensité qu’en première ! Et c’est dommage qu’on n’ait pas su plier le match avant le repos au moment où ils étaient au bord du chaos. Une fois de plus, on a joué avec notre bonheur alors qu’on avait tout en main. Cela devient répétitif et ça commence à faire mal car les deux équipes derrière ont gagné lors de cette journée. Encore une fois, on a laissé passer une chance d’entrer dans les play-off ." Pire, les Hurlus ne possèdent plus qu’une avance d’une longueur sur Bilzen, la lanterne rouge qui vient de glaner trois points précieux à Châtelet et que la Squadra va rencontrer à la fin du mois, en pleine semaine, histoire d’encore compliquer un peu plus les choses.