Mundine, bientôt le statut d’incontournable

Des jeunes qui ne se sont pas cachés à l’image de Séraphin Mundine, 18 ans. L’ailier a d’abord délivré un assist à Vandeville sur le premier but, avant de faire sortir Vanheukelom de ses gonds. À la 92e, le rugueux défenseur brabançon a été exclu, mais il aurait dû l’être bien avant, tant il a multiplié les fautes à la limite de l’agression, exclusivement sur le jeune Mundine. "Apparemment, je me suis fait un ami, rigole l’Athois. Tout a démarré sur un corner botté par nos adversaires. J’étais au marquage et je le ceinturais, comme ça se fait dans toutes les surfaces. Il a fini par me saisir à la gorge pour me repousser. Quand l’arbitre nous a appelés, je croyais que c’était pour le jaunir ou, au pire, nous dire de nous calmer tous les deux. J’ai été surpris d’être moi aussi averti. David Bourlard m’a tout de suite dit que je ne devais pas m’en faire et que mon opposant direct allait être exclu."

Ce qui aurait dû se produire une minute plus tard, quand Vanheukelom y allait d’une véritable agression sur Mundine, avant d’insulter copieusement les supporters athois. Et une kyrielle de fautes plus tard, le gaillard était – enfin – renvoyé aux vestiaires quand, une nouvelle fois pris de vitesse par Mundine, il donnait un coup au visage de l’Athois. "Ça me fera un petit souvenir, indique Séraphin, montrant les griffes sur son visage. Mais ce n’est pas ça que je retiendrai en priorité. Ce qui me réjouit est que j’ai su garder mon calme, moi qui peux parfois être assez impulsif. Je ne voulais pas avoir un coup de sang et pénaliser toute l’équipe. Ce succès, nous le voulions. Avec le goal encaissé avant la mi-temps, le scénario du match à Tournai a un peu trotté dans nos têtes, mais nous sentions qu’il y avait moyen de reprendre les devants."

Ne pas brûler les étapes

Le Pays Vert peut toujours rêver du tour final, et ce ne sont pas les jeunes qui se plaindraient de prolonger leur saison. Avant d’en entamer une autre avec un statut différent. "J’ai déjà prolongé, rappelle Séraphin. L’an passé, je jouais en P3. Cette saison-ci, j’ai fait mon trou en D3 ! Pas question pour moi de brûler les étapes: je veux d’abord confirmer à Ath."

Encadrée par les ténors athois que sont entre autres Vallera, Leleux et Hospied, tous trois excellents ce dimanche, cette jeunesse n’a sans doute pas fini de faire parler d’elle.