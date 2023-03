Le match entre les deux dernières équipes du classement a échappé aux Hurlues. Les plus jeunes du groupe étaient pourtant en pleine confiance après la Coupe remportée la semaine passée en U19. Le groupe se montre encore trop irrégulier pour garder le score selon le coach Wesley Demeyere. "Les semaines se suivent et se ressemblent. En fin de match, des pertes de balle se payent cash. La pièce est une nouvelle fois tombée du mauvais côté. Nous ne défendions pas toujours assez durement. Fleurus a profité des espaces. On perd souvent sur le fil récemment. On joue bien même si les matchs sont plus serrés. Nous avons même tenu contre des équipes du ventre mou ce qui prouve que nous avons notre place en P1 mais nos fins de matchs sont perdues à cause du stress."