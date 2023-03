C’est une nouvelle défaite de moins de 10 points qu’Estaimpuis a concédée contre Courcelles. Les Estaimpuisiennes doivent cette déconvenue à un manque criant de finition. Ce gâchis n’est pas opportun avant le match crucial contre Stambruges. "On a loupé une vingtaine de lay-ups et nous sommes à 30-35% de réussite aux lancers francs, pestait Ludovic Guyot. On ne peut pas gagner avec de telles statistiques. J’ai l’impression qu’il y a du stress car les joueuses perdent confiance et n’osent plus shooter après leurs échecs. Ce n’est pas une solution. Il faut absolument gagner la semaine prochaine. Je ne sais pas si nous avons le niveau pour rester en P1. J’espère que nous nous sauverons mais il faut que les filles comprennent les efforts nécessaires pour cela."