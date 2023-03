Au quart d’heure, Bausier met à profit une erreur défensive pour prendre les devants. Il est imité par Martinage dix minutes plus tard. Courageusement, les jeunes locaux réagissent bien mais se font une dernière fois surprendre juste avant le repos, à nouveau par Martinage. En seconde période, Molenbaix pousse un peu plus et parvient à plier définitivement le match à un quart d’heure de la fin par Bausier qui ajuste le gardien local. Trois points le lendemain du carnaval, le coach molenbaisien s’en contentera…

Horrues – Flobecq 0-2

Belle prestation des Flobecquois qui devaient absolument gagner pour rester en contact avec les places qualificatives pour le tour final. À la sortie du quart d’heure, Roobaert est à la finition d’une action bien construite pour l’ouverture du score. Flobecq maîtrise son sujet de brillante manière et double la mise à cinq minutes du terme par Maquet. Match sérieux pour un beau succès collectif.