Le BCJS Estaimpuis a les capacités pour battre n’importe qui. La méfiance doit rester de mise au sein du noyau Sang et Or pour éviter les pièges des équipes qu’il rencontre. Ce match était à prendre sérieusement pour ne pas se faire distancer dans la bataille finale. Guillaume Barbieux était satisfait que son groupe s’applique pour prendre la mesure de Courcelles. "On a eu du mal à rentrer dans la rencontre mais l’avance a vite été creusée. La deuxième mi-temps a permis de faire tourner le banc. Nous sommes en lutte avec Quaregnon et Luttre pour les play-off. Nous devrons viser le 4 sur 5 dans les prochaines rencontres pour être qualifiés."

Le groupe pourra travailler sereinement après avoir déjà finalisé son mercato avec l’annonce de l’arrivée de Souleymane Maiga l’été prochain.