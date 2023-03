Enghien reçoit souvent des félicitations des équipes adverses car le jeu de la JSE pose problème à des formations robustes et bien classées. Malgré ces qualités, la JSE subit trop souvent son manque de réalisme offensif. Les Enghiennoises ont payé la note de cette fébrilité à Colfontaine avec seulement 33 points inscrits. Christophe Deglas restait sur sa faim face à ce marquoir sous-alimenté. "C’est compliqué de gagner en marquant si peu. Le match était physique et les filles se sont laissées pousser. Colfontaine mérite sa victoire car elles avaient plus de hargne que nous. La défense a répondu présente mais nous manquions de solutions offensives. La première mi-temps était serrée et nous ne jouions pas trop mal. Ensuite, beaucoup de fautes ont été sifflées en notre défaveur."