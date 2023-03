Un cyclo-crossman hollandais s’impose à l’Enclus

Dans les rangs régionaux, plusieurs coureurs terminent de justesse en marge du top 20 à l’image de Cyprien Dumortier, 21e sur la ligne. "J’ai essayé de sortir à plusieurs reprises sur ce parcours que j’apprécie mais le niveau était très relevé. Je termine malgré tout parmi les meilleurs coureurs de première année en espérant aussi briller la semaine prochaine au championnat provincial du chrono", commentait le citoyen de La Glanerie.

Juste derrière, le Rumois Nathan Cailleau se disait aussi satisfait de sa prestation: "J’ai pu me glisser dans une cassure d’une dizaine d’hommes mais sans réussir à éviter le retour du peloton. Les sensations sont malgré tout assez bonnes pour ce qui n’était que ma deuxième course de la saison. Suite à une petite blessure, ma rentrée a en effet été quelque peu retardée mais la saison est encore longue et j’espère me faire remarquer en vue de ma deuxième campagne dans la catégorie."

On retiendra enfin la 32e place d’Alexis Midavaine qui, contrarié par des problèmes de digestion, s’est accroché pour finir au contact des meilleurs. Une prestation encourageante pour celui qui a rejoint les rangs de Sprint 2000 cet hiver.

Le classement

1. Mika Vijfwinkel (Pays-Bas), les 72 km en 1 heure 49'42 ; 2. Hidde Swart (Pays-Bas), à 1'31 ; 3. Vriezen Toinne (Pays-Bas), à 1'37 ; 4. William Graff, à 1'43 ; 5. Juan Lemestre ; 6. Arno Verschaeve ; 7. Thomas Vuerinckx ; 8. Ciro Perez Alvaro (Uruguay) ; 9. Guillaume Daix ; 10. Jack Makohon (USA) ; 11. Lars Van Nieuwenhoven ; 12. Matijs Van Strijthem ; 13. Kenji Coenen ; 14. Heredia Lorenzo (Argentine) ; 15. Simon Bril ; 16. Thibo Maertens ; 17. Mathijs Cocquyt ; 18. Milo Alleman ; 19. Lucas Van Gils ; 20. Tom Breyer.