Péruwelz a eu besoin des tirs au but pour sortir Molenbaix

Les deux formations alignent des effectifs réduits: à Péruwelz, manquent à l’appel Milito, Jean-Philippe, Delys et Andry. Côté molenbaisien, Rei, Tangle, Vandenhove, Sylla, De Coninck, Boucart et Dekampener sont indisponibles, Petit restant sur le banc. Sur papier, Molenbaix semble plus déforcé que les locaux.

C’est pourtant Dezitter qui fait frissonner les supporters de la Verte Chasse en touchant le poteau d’un angle fermé après huit minutes. Les répliques locales émanent des pieds de Meziani contré par Fiston et de Delattre dont la tête est trop enlevée sur un corner d’Heddadji. Après un essai de Dujardin, Molenbaix touche à nouveau le poteau sur une tentative de Fontaine (22e)! Et de deux…

À cinq minutes de la pause, Berthe marque mais son but est logiquement annulé pour une charge sur Barois. Le heading de Cortvrint et le coup de pied arrêté d’Heddadji ne déclenchent pas le marquoir avant les citrons.

Peu avant l’heure de jeu, une sortie approximative de Barois permet à Heddadji de tenter une tête lointaine qui achève sa course à côté de l’objectif visé. Si Dezitter et Wattier équilibrent les occasions suivantes, celle de Gahungu sur centre en retrait de Dupire aurait dû valoir l’ouverture du score. Tingiya Dogo et Heddadji n’ont pas plus de réussite avant un tournant de la rencontre. Massart est exclu pour une seconde carte jaune alors qu’il reste un gros quart d’heure à jouer.

Mais, à dix, Molenbaix tient toujours, Coqu centrant même pour Dujardin, un rien trop petit pour reprendre le cuir de la tête au second poteau. Le danger est également présent sur la cage visiteuse: un coup-franc de Berthe est repris du front par Dupire, Barois parant le cuir au-dessus de la latte d’une jolie claquette. Le portier est encore le grand acteur de cette fin de partie, déviant une tête de Gahungu servi par Ruggeri, et ce, dans les arrêts de jeu.

On n’évite donc pas les tirs au but: rapidement, Dezitter et Fontaine loupent leur essai alors que Wattier et Heddadji portent leurs couleurs au commandement. Si Titeca et Duchatelet préservent le suspense, Berthe et Dupire envoient les Péruwelziens vers la demi-finale qui sera disputée à Estaimbourg.

Auteur d’une très belle prestation, Sacha Cortvrint ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. "La Coupe, c’est l’objectif en plus du tour final. Nous avions un léger avantage avant la rencontre au regard des effectifs alignés. Mais Molenbaix a montré plus d’envie que nous en première période et aurait pu marquer. Heureusement, nous avons bien réagi en seconde. On a effectué un bon pressing, joué un peu plus au football mais nous n’avons pas su marquer malgré plusieurs occasions. Je pense que la rencontre a été plaisante à suivre. Au final, je pense que notre qualification est méritée."

Côté molenbaisien, Frédéric Debaisieux était assez déçu. "Tous les éléments se sont ligués contre nous. Vandenhove a déclaré forfait avant la rencontre, malade. Nous tirons deux fois sur les poteaux en première période, nous finissons la rencontre à dix avant de perdre à la loterie des tirs au but. Nous avons bu le calice jusque-là lie. Je suis à la fois fier et triste pour les garçons qui ont très bien presté. Certes, Barois a réalisé de belles parades en fin de match mais, au mérite, on pouvait également passer ce tour. Tout s’est finalement joué sur un coup de dé."