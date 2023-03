Mouscron facile vainqueur à Ostende: La "Communauté du polo" a géré le Tome 1

Carnaval de Tournai et de La Louvière obligent, le CNT était à l’arrêt ce week-end. Un seul match nous intéressait donc en Super League, le déplacement de Mouscron chez l’avant-dernier. Et on va se permettre de rester dans l’univers des déguisements pour compter leurs exploits. Pour le premier épisode de cette trilogie, on était un peu dans la "Communauté de l’anneau", tome I du Seigneur des anneaux. Un film sympathique, parfois un peu longuet, mais qui permet de mettre en exergue les personnages principaux. Dans le rôle de Sam Gamegie, le bon ami sur qui on peut toujours compter, on place Hiliane Zaoui. Une main toujours fiable face au but comme le prouvent ses trois buts dans le premier time, qui permettaient aux Hurlus, sous les ordres du sage "Gandalf" Gallovich, de prendre une avance confortable (0-6). Pour continuer le casting, on place Rosty Naumchyk en Aragorn, le sage qui amène son expérience (3 buts), Alex Grman en Gimli qui fait parler sa puissance quand il le faut (2 goals) et pour le reste, on vous laisse choisir qui de Desloovere, Roussel, Labreg et Reinquin, les autres scoreurs, prendront les rôles de Legolas, Frodon, Merry, Pippin ou Frodon. On retire Boromir qui disparaît à la fin du premier film. Et on n’aimerait pas que cela arrive à un Hurlu !

Vous l’aurez compris, les premiers écueils ont été passés facilement. Mais comme dans la trilogie, la difficulté va aller crescendo. Anvers la semaine prochaine sera déjà une guerre plus rude, à l’image de celle du gouffre de Helm. Et le déplacement à Malines, le dauphin, ressemblera furieusement à la bataille finale face aux terres du Mordor. Si les troupes de "Gandalf" Gallovich les maîtrisent bien, on se demande même si cela vaudra vraiment la peine de jouer les play-off. Enfin, ce sera peut-être comme le Hobbit: une suite sympa à regarder mais qui ne vaut pas la première trilogie.