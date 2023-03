Arbitre: M. Caudron. Cartes jaunes: Decarpentrie, Delattre, Devianne. Buts: 2e Delattre (1-0), 57e Noël (1-1), 62e Devianne (2-1). Estaimbourg: Coudou, Clement (61e Senechal), Morel, Claerebout, Decarpentrie, Delval, Desmazières, Devianne (78e Clarisse), Dubrulle, Delattre (89e Dubus), Dekoster. Montignies: Hajri, Akono, Gaspard, Struyven, Crainich, Frate, Ndiaye, Noël (71e Berghen), Hanoulle (71e Ayadi), Lange, Toutou (53e Voronin).

Dès la 1re, Delattre s’échappe sur la gauche et son tir dévié finit sa course au fond. La première mi-temps est relativement calme. Une tête de Lange (26) finit peu à côté. Pour Estaimbourg, Dubrulle oblige le gardien à sauver en corner une action initiale de Devianne. "Fatalement quand on encaisse si vite, qu’il faut se montrer offensif face à une équipe qui preste à domicile et qui peut défendre, ce n’est pas évident de proposer le jeu. J’ai demandé de jouer plus direct, pas trop petit et on a essayé d’allonger en deuxième période", avance Nicolas Pedini, l’habituel T1 de Montignies.

"On a bien géré. Si on a eu plus de mal durant la première mi-temps, on s’est créé plus d’occasions et on est revenu sur le terrain après la pause avec de bonnes intentions en nous procurant pas mal d’opportunités", explique Quentin Winberg. La seconde période est plus riche en occasions. Delval et Dekoster s’en créant chacun une. Mais à la 51e, un coup-franc devié par Coudou sur la latte puis par Desmazières en corner, offre l’égalisation à Noël qui coupe de la tête au premier. "On savait que les phases arrêtées étaient leur point fort. Mais on a bien réagi. On aurait également pu tuer le match à plusieurs reprises mais on ne l’a pas fait". Dès la 62e, un tir puissant de Delattre est repoussé par Hajri. Dans la continuité de l’action, Devianne, depuis l’entrée du rectangle et d’un tir puissamment placé, redonne l’avance aux siens. "Encore une fois, quand on peut reprendre l’ascendant psychologique à l’extérieur, on est en dessous les minutes qui suivent. Alors quand on encaisse le second but, il faut recravacher. Mais on n’a pas assez inquiété le gardien adverse pour prétendre à quelque chose", poursuit Pedini. Montignies aurait pu égaliser à la 77e mais le tir de Struyven passe au ras du poteau. Dans le dernier quart, Sénéchal, Delattre et Delval voient soit le gardien soit la défense s’interposer entre eux et le but, permettant à une très jeune équipe visiteuse d’y croire jusqu’au bout.

En demi, les Tanneurs recevront Péruwelz. Ce sera le 29 mars.