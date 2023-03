Arbitre: M. Vocale. Cartes jaunes: Luc, Baloglu, Yakassongo, Diatta. Carte rouge: 63e Debus. Buts: 3e A. D’Errico (1-0), 24e Yakassongo (1-1 sur pen), 87e Gourad (2-1). Hornu: Poulain, D’Errico, Rawash, Gourad, D’Errico A (74e Koutaine), Debus, Mehamdia, Hadjeb (56e Pasqualino), Marro (59e Montcho), Baloglu (72e Ayivi), Van Waeyenberge. Isières: Van Nieuwenhuyze, Paelinck, Auvens, Nzolele, Steelandt, Diatta, Dewulf, Luc (74e Moreau), Piérart (76e Van Pevenaeyge), Bronier, Yakassongo.

De la bouche des deux entraîneurs, on a eu affaire à un beau match, dans une bonne ambiance et avec une belle assistance, une bonne centaine de supporters isiérois ayant fait le déplacement. Un match qui a également démarré sur les chapeaux de roues, comme le détaille Johan Devos. "On a été pris à froid par leur rythme et leur intensité. On n’a pas non plus retenu la leçon du match contre Enghien puisqu’après deux minutes on encaisse sur une longue rentrée en touche". Les deux équipes proposent du jeu et à la 24e, Luc obtient un penalty, transformé par Yakassongo. "En marquant directement, on aurait pourtant dû se rendre le match plus facile", estime Saïd Khalifa, le coach d’Hornu. "On a eu de belles occasions pour mener au score. Hornu était surtout dangereux sur phases arrêtées. On aurait mérité de l’emporter sur l’intensité qu’on a proposée. Mais ils ont fait preuve de l’efficacité qu’on retrouve en P1", poursuit le coach visiteur. Sur un coup-franc bêtement concédé dans les dernières minutes, Isières s’incline. La frappe étant déviée par le mur et le gardien étant pris à contre-pied, Gourad succède à D’Errico comme buteur local. La supériorité numérique d’Isières à partir de la 65e n’a pas été visible et ne lui a pas permis de repasser devant. "À 10, on n’a pas relâché et on a continué à proposer du jeu. C’est le résultat du travail réalisé en semaine. On a fait une grande prestation aujourd’hui, précise le T1 local. Ceux qui me connaissent savent que je suis compétiteur et que cette coupe, on va la jouer à fond. La gagner serait la meilleure façon, pour un staff qui va partir, de dire au revoir".

"J’ai une grande fierté du parcours réalisé par l’équipe. On va essayer de se servir de ce match pour jouer notre va-tout contre Néchin en championnat", conclut Johan Devos.