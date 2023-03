En battant Jodoigne, le Pays Vert retrouve enfin des couleurs

Le Pays Vert a renoué avec la victoire après un bilan d’un point en quatre rencontres qui avait laissé un goût très amer au coach, David Bourlard. Ce dimanche, les Athois sont bien mieux rentrés dans la partie que leurs visiteurs de Jodoigne, toujours en lutte pour leur maintien. Pourtant, c’est le Brabançon Ethan Gilles qui se mettait le premier en évidence en enroulant une belle frappe de l’extérieur de la surface, laquelle passait à un petit mètre des cages défendues par Charlo, désormais préféré à Zimine. Trois minutes plus tard, les joueurs locaux défloraient déjà le marquoir, Vandeville se trouvant à la réception d’un excellent centre de Mundine. Un Jason Vandeville en feu aussi bien offensivement qu’à la récupération en début de partie… avant de devoir céder sa place après un quart d’heure de jeu, visiblement à cause d’un problème musculaire.

Sa sortie désorganisait le bloc athois, qui pouvait remercier Charlo d’avoir sorti une parade d’anthologie sur une tête à bout portant de Puttemans, le capitaine brabançon. Les Athois tentaient bien de se mettre à l’abri, mais Bronckart restait attentif sur une frappe de Nzuzi qui prenait la bonne direction.

Pendant ce temps, le Pays Vert concédait beaucoup -trop – de coups francs dans sa moitié de terrain et sur l’un d’eux, Reuter poussait le ballon au fond des filets au terme d’une phase confuse. La partie semblait alors basculer en faveur des hommes de Steve Dessart. Il fallait compter sur un Charlo attentif sur une frappe de Reuter… et sur la maladresse de Cassange en début de seconde période pour permettre aux Athois de rester au contact. À partir de ce moment, aux alentours de la 50e minute de jeu, la partie baissait clairement en intensité.

Un corner plutôt qu’un penalty ? Qu’importe !

Vallera lui redonnait un peu d’entrain en envoyant une frappe sur le poteau, mais c’était le seul fait marquant jusqu’à la 77e, quand l’arbitre refusait aux "Paysverdiens" un penalty qui semblait pourtant flagrant, pour ne leur accorder qu’un corner. Mais il y avait une justice: ce corner en amenait un second, sur lequel la défense de Jodoigne était surmontée, permettant à Herbecq de placer sa tête pour offrir la victoire aux siens. Une juste récompense… Et avec le visage proposé ce dimanche, la fin de saison athoise pourrait encore réserver de beaux moments.

Contrairement aux dernières semaines, David Bourlard avait le sourire en rentrant aux vestiaires. "J’ai enfin vu ce que je voulais voir depuis quatre semaines, se félicitait l’entraîneur athois. C’est-à-dire de la communication entre les joueurs, de l’écoute, de l’envie… J’ai aussi pu compter sur des patrons dans chaque ligne, même si personne n’est à exclure dans l’édifice qui nous a permis de renouer avec la victoire après ce 1 sur 12 qui me rendait fou."

Le T1 se voulait tout aussi satisfait de la réaction de ses joueurs qui, Mundine en tête, ont essuyé beaucoup de coups tout au long de la rencontre. "Mes gars n’ont pas assez été protégés par l’arbitre. Le back droit de Jodoigne s’est rendu coupable de six agressions en première mi-temps avant de finalement être exclu…à la 92e . C’est rageant, certes, mais même quand on n’est pas d’accord avec l’arbitre, il faut rester concentré. Ce n’est pas lui qui marque les buts qu’on encaisse, si ? Contre Jodoigne, mes joueurs sont restés tournés vers leur objectif, et ça a payé. Le tout avec des U21 sur le terrain et un total de sept joueurs nés dans les années 2000 sur notre côté de la feuille de match."

Cerise sur le gâteau, un record a été battu au stade des Géants. "Nous venons de dépasser le meilleur total de points du club en D3, avec 38 unités au compteur. Mais je ne vais pas m’arrêter là. Je veux gagner tous les matches qu’il nous reste à disputer et jouer le tour final. Ce ne sera pas une mince affaire, surtout que nous allons affronter nombre d’équipes qui luttent encore pour leur maintien. Quand on voit que Couvin a battu Mons ce week-end, on voit qu’on peut s’attendre à ce que toutes les équipes de la série vendent chèrement leur peau."

Mais le Pays Vert aussi, promesse de Bourlard!