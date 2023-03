Basècles n’a brillé qu’un set face à Zele

Basècles, privé de Marie Abrassart et de Camille Lheureux, démarre bien la rencontre grâce à une série de services de Lise Paulet et une belle organisation défensive orchestrée de main de maître par sa libéro, Cathy Desmedt (8-6). Zele où il manqueaussi deux titulaires rétablit l’égalité en attaquant intelligemment aux ailes (13-13). Basècles reprend à nouveau l’avantage grâce à un double changement qui s’avère payant (16-13). Nina Lecrit, tout en sobriété et efficacité, enfonce un peu plus le clou au filet et l’écart se creuse encore (21-16). Basècles ne commet pas de faute derrière comme devant et remporte rapidement une première manche que l’équipe locale aura maîtrisée de bout en bout. (25-21). Au début du set suivant, Zele profite de deux services ratés par son adversaire et de quelques belles attaques de son opposite pour se détacher à son tour (6-10). Hélas pour l’équipe locale, le double changement effectué par Franck Vivier à 10-13 perturbe moins les visiteuses qu’au premier set et ces dernières continuent leur marche en avant en s’appuyant sur une réception redevenue stable (15-20). Jouant de mieux en mieux, elles contrôlent sans trop de difficultés le money-time (18-24). Basècles sauve bien deux balles de set, mais finit par s’incliner logiquement sur la troisième (20-25). À l’entame de la manche suivante, alors que l’on croit que les locales vont accuser le coup, il n’en est rien puisque celles-ci prennent un léger avantage (4-2). Malheureusement, cela ne dure pas. Les visiteuses, qui ne commettent plus de fautes directes, reviennent rapidement au score et creusent même un écart important (8-16). "Les changements que j’ai effectués à ce moment-là n’ont pas apporté grand-chose, admettait d’ailleurs Franck Vivier. À 10-18, c'est plutôt une série de services de Léa Lefebvre qui nous remet en selle". À nouveau, ce sera peine perdue, puisque Zele reprendra le jeu à son compte pour conclure assez facilement (21-25). Au set suivant, le changement à la passe du côté basèclois relance un moment des locales, qui ont au moins le mérite de s’accrocher jusqu’à sept partout. Bien aidées en cela par une Lise Paulet qui réussit de belles attaques à l’aile et aux trois mètres. Hélas, ce n’est une fois encore qu’un feu de paille. Sentant le danger, les visitées se mettent alors à prendre tous les risques au service et cela se paie cash (8-18). La réception locale ayant pris l’eau, c’est toute l’équipe qui se noie et la rencontre s’achève rapidement (15-25).