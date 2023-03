Après la débâcle à Namur, Acren a offert une belle réaction

Les hauts et les bas de la Real se poursuivent. Une semaine après la correction subie à Namur (6-1), la Real a prouvé qu’elle était aussi capable de (très) bien prester. "Même si le constat est un peu le même que contre Warnant il y a quinze jours. Il y avait peut-être place pour faire mieux", détaillait Jérémy Houzé après les débats.

On abonde dans le sens du milieu de terrain. D’autant qu’Acren a encore joué à se faire peur. La première tentative au but était pour les visités. Mais la frappe de Soumah était trop molle pour réellement inquiéter Lahaye. Comme trop souvent cette saison, les Camomilles pliaent sur l’une des premières possibilités adverses. Sampaoli, titulaire pour son retour chez les Fusionnés au même titre que Franquin, tirait un excellent corner sur la tête parfaitement décroisée de Frisanco. On terminait à peine le premier quart d’heure.

Di Vita craint pour son ménisque

Mais les troupes du duo Delanghe – Dehaene (NDLR: Fabrice Milone était retenu à l’étranger) avaient le bon don de ne pas craquer mentalement cette fois. Elles faisaient preuve de pas mal de ressources pour revenir dans la rencontre. Soumah était le premier à s’approcher de l’égalisation. Mais sa frappe croisée était déviée juste à côté. Dans la foulée, Di Vita s’enfonçait dans la surface mais était contré en dernier recours. Garcia Dominguez tentait d’exploiter le rebond. Mais Lahaye s’interposait comme il le fallait. La troisième était la bonne. Koné profitait d’une erreur défensive pour prendre la profondeur. Son plat du pied était imprenable pour le dernier rempart binchois. Louagé se procurait encore une opportunité de la tête mais plaçait à côté.

Mauvaise nouvelle par contre pour les Acrenois, Di Vita ne pouvait reprendre son poste. "Je crains être touché à l’autre ménisque alors que je viens de me faire opérer de l’un, pestait le milieu. Juste avant la pause, leur joueur vient les deux pieds en avant sur moi. Je prends tout dans le genou. J’espère que ce sera moins grave que je le crains". Côté binchois, Jean-Louis D’Achille changeait totalement son attaque en faisant monter Scohy et Seggour.

Michez se claque, Koné n’en profite pas

La RUS offrait un jeu un peu plus direct. À la 55e, chaque équipe passait proche du KO. Il y avait d’abord un bon centre de Sampaoli dont personne ne pouvait couper la trajectoire. Sur le contre, le capitaine binchois, Michez, se claquait et devait laisser partir Koné vers le but. Malheureusement pour les locaux, le centre de l’attaquant vers Condé était mal calibré. "On aurait certainement pu faire un peu mieux sur cette action", reconnaissait Jérémy Houzé. La chance de chacun était passée. Même si Seggour était également proche du 1-2 mais butait sur Alexandre, de retour de blessure. En toute fin de rencontre, Delaunoit et Yondjouen ne pouvaient pas couper la trajectoire d’un excellent coup-franc de Garcia Dominguez.

La parité était finalement logique, comme le reconnaissait Johan Sampaoli qui a apprécié son retour chez les Camomilles. "C’était un bon match. Il y a eu de l’intensité et des actions de part et d’autre. On a bien débuté. Mais comme trop souvent, on recule dès qu’on ouvre le score. On n’a pas besoin de ça pourtant. On a fait le même la semaine passée contre Seraing. Mais cela reste un bon point. Ce devait être sympa à suivre pour les spectateurs".