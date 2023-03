P1: La logique du classement respectée à Templeuve

Toujours invaincues après vingt rencontres, les filles de Pont-de-Loup redoutaient à juste titre le déplacement à Satta, d’autant que la rencontre programmée vendredi soir avait attiré une belle chambrée, preuve que tous les Tournaisiens n’étaient pas au carnaval. Le spectacle était d’ailleurs à la hauteur des espérances, Templeuve offrant une très belle réplique à une équipe que rien ne semble empêcher de réaliser le doublé coupe-championnat. Si les locales tiennent le choc dans le premier quart, une première panne offensive permet aux visiteuses de creuser un premier écart. Templeuve se lance alors dans une course-poursuite aussi belle que vaine. Même si l’Essor revient à dix longueurs à la demi-heure, la vitesse d’exécution de Pont-de-Loup fait rapidement la différence. À terme d’un rencontre finalement très agréable, Sophie Deglé n’avait aucune amertume en évoquant la fin de la belle série templeuvoise: "On a assisté à une chouette rencontre mais il faut reconnaître que Pont-de-Loup était supérieur en défense. Même si nous avons subi la pression de nos adversaires, nous espérions secrètement réaliser le même hold-up que la saison passée, quand nous avions créé la surprise contre Fleurus. Hélas, deux périodes difficiles sur le plan offensif nous ont empêchés de revendiquer mieux mais le principal pour le public est certainement d’avoir assisté à une chouette rencontre. Espérons qu’on puisse poursuivre ainsi pendant quelques semaines encore, histoire de jouer crânement notre chance lors des play-offs puisque le club espère jouer le coup à fond malgré la situation incertaine de notre salle qui sera prochainement démolie. "

Pour le coach Alex De Witte, cette défaite face à une équipe clairement supérieure n’était certainement pas une catastrophe: "Au contraire, il faut saluer ses mérites. Pont-de-Loup me rappelle curieusement l’équipe du Tremplin que je coachais il y a une dizaine d’années. Nous avions à l’époque réalisé le doublé grâce à un groupe composé de jeunesse et de joueuses d’expérience tout en excellant à l’intérieure autant qu’à l’extérieur de la raquette. De notre côté, on veut finir la saison de la meilleure façon possible, en allant chercher un maximum de victoires malgré un calendrier qui nous laisse encore de grands rendez-vous contre Péronnes et Montagnard."