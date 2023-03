Kyano Cottignies en surclassement à Pommeroeul

Si le début d’épreuve se résume à un écrémage par l’arrière, le solide Flandrien Maarten Eeckhout est éliminé sur chute. Le Français Enzo Flour est le premier à se détacher du peloton mais son échappée ne dure qu’un tour. Il est bientôt imité par Matteo Tortelboom mais ce dernier ne connait pas plus de réussite. Dans la deuxième partie de l’épreuve, c’est Bas Vandenbulcke, sociétaire du club de Middelkerke, qui déclenche les hostilités. Le fuyard profite d’un moment d’hésitation dans le peloton pour creuser un premier écart mais, seul contre le vent, tout rentre dans l’ordre à vingt bornes de l’arrivée. Ce regroupement est le véritable tournant de l’épreuve car c’est précisément à ce moment que Kyano Cottignies, équipier et ami de Vandenbulcke, place à son tour une banderille. Alors que le peloton est encore très conséquent, Cottignies parvient à prendre trente secondes d’avance et à plier l’épreuve. Derrière, Jasper Verbrugghe, Cas De Smeyter et Louis Marx parviendront encore à sortir tout à tour de la meute mais devront se contenter des places d’honneur. "C’est vraiment un début de saison incroyable car j’avais chuté lors de ma première course avant de m’imposer avec quatre minutes d’avance lors de ma deuxième sortie. Cette deuxième victoire en trois épreuves est vraiment une surprise, surtout au vu de la qualité du plateau", commentait celui qui était encore aspirant en 2022. La classe du vainqueur est indéniable mais c’est aussi l’esprit d’équipe affiché par les coureurs de Middelkerke qui est admirable.

Les coureurs régionaux devront en prendre de la graine dans les semaines à venir. Édouard Claisse, qui compte déjà deux victoires, se montrait déçu d’être particulièrement marqué tout au long de l’épreuve alors qu’Arthur Vanassche regrettait aussi le manque d’esprit de groupe du Wanty Cycling Team: "On va devoir y travailler mais le plus important à mes yeux est de continuer à monter en puissance avant le Grand Prix Yserbit du 10 avril prochain. Cet interclubs disputé à Mouscron sera mon principal objectif de la saison."

Les jeunes Valentin Pétillon et Oscar Loy poursuivent également leur montée en puissance et terminent confortablement dans le peloton en attendant des jours meilleurs.