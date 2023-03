"Aucune équipe à prendre à la légère"

Commençons par la bonne nouvelle: votre signature. Vous deviez pourtant être courtisé vu la belle saison ?

J’avais en effet quelques contacts tant en France qu’en Belgique mais une année supplémentaire va me permettre sur le plan personnel de tenter de faire encore mieux. J’ai trouvé la stabilité ici, changer une fois de plus aurait demandé à nouveau de l’adaptation. Je serai content de connaître encore mieux les lieux et de jouer dans une équipe qui s’annonce solide.

La victoire à Tertre porte-t-elle déjà la griffe de Nasca ?

Oui. Être menés et être revenus, on n’a pas fait ça souvent. C’est une preuve de caractère, et du fait de ne rien lâcher, d’envie, tous les éléments sur lesquels le nouveau coach a insisté, comme sur le fait d’être humble et de travailler les uns pour les autres. L’équipe a montré son potentiel. La saison n’est pas finie !

Quinze jours de travail avec votre nouveau coach: vos impressions jusqu’ici ?

Intensité et rythme dans les entraînements, on continue à bien travailler. Pas de grands changements en fait puisque le schéma de jeu est le même à part le milieu à trois qui joue sur la même ligne ; normal, la majorité de la saison est faite.

Après Tertre, un autre match compliqué vous attend ce soir. Petite victoire à l’aller après un obus de… Max Calon !

Beaucoup de vent, période difficile, on avait souffert. Je suis content car j’ai réussi à être décisif comme dans d’autres matches. J’ai inscrit des buts qui ont ramené des unités. Avec trois réalisations et sept passes décisives, je suis satisfait de ma saison. Je me suis bien adapté au foot belge. Pour revenir au match de ce soir, il faut se concentrer sur notre jeu. Depuis le début du championnat, aucun match n’est facile. À nous d’être sérieux. Notre avantage comme on l’a vu samedi dernier, c’est de savoir nous adapter quand il y a des absents, ce sera encore le cas, mais Valentin et Malo sont prêts !

En foot, tout va vite: on vous voyait quasiment éliminés du tour final, vous avez pour une fois fait la bonne opération…

C’est clair, tout a tourné en notre faveur surtout après le 1-0. On sentait que si on égalisait, il y avait de la place pour passer devant. On a su provoquer la chance, et c’est nouveau ! À Tertre, c’est la première fois que l’on a fait preuve d’expérience et de maturité. Dans le jeu, on est moins bons mais on gagne. Continuons ! On a montré à nos adversaires qu’on n’avait pas dit notre dernier mot.

Dans vos six derniers matches, cinq adversaires sont derrière au classement. Un avantage ?

Non parce que dans la tête, on aura peut-être tendance à en faire moins, prendre les équipes de haut parce qu’elles font moins rêver. À Onhaye, une équipe talentueuse qui m’a impressionné à l’aller, tout est possible sur un match. Et de toute façon, il ne faut pas calculer. Il faut essayer de tout gagner, ne pas se fixer de limites sans se mettre de pression.

Participerez-vous au tour final ? Combien de points faudra-t-il ?

Je crois que les résultats des prochains matchs seront importants. Chaque rencontre sera déterminante. Le moindre mauvais résultat pourra nous mettre hors course. Il faut être nous-mêmes, jouer les matchs sans penser aux conséquences. Et c’est pour cette raison que je ne peux vous donner un chiffre pour les points à prendre. Cela dépend de pas mal de choses…

Si je vous dis que vous prenez moins de coups mais que maintenant, c’est vous qui en donnez un peu, vous validez ?

Vous faites référence au derby je suppose avec un membre du staff athois qui m’a pris à partie à la pause. Lors de ce match, j’ai été malade toute la semaine et je me suis surtout focalisé sur mon travail défensif, essayant de faire sortir mon adversaire du match. Il fallait montrer aux voisins que défensivement, on y était. En début de saison, je prenais davantage de coups parce que l’impact physique était bien présent – ce n’est pas ma qualité première – j’ai dû m’adapter au foot belge. Le duel contre le Pays Vert a montré mon évolution dans ce domaine. Prendre moins de coups et gagner, je signe des deux mains. Je veux bien aussi prendre un coup ou l’autre si on gagne !